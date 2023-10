Seis artistas locales exhiben sus propuestas de arte gráfico en la Casona de la Unab

Angelica Liv: Artista bumanguesa trashumante, con extensas residencias en Bogotá, Berlín, Tokio y Bucaramanga, influenciada por los colores y tradiciones gráficas de Colombia y el trópico en general. Su trabajo la ha llevado a destacarse como una de las ilustradoras y artistas gráficas contemporáneas más importantes de Colombia. Su obra se compone de Rundgang Campaign y Together, in the end, diseños gráficos e ilustraciones digitales con un estilo único y vibrante.

Ronaldo Capera: Artista visual transdiciplinario de la ciudad de Bucaramanga, apasionado por el cartelismo y operando bajo la marca Mala Gana. Su obra se denomina Ctrl + Y, una instalación que explora las técnicas de impresión mixtas y el concepto del error como fuente creativa.