Un encuentro íntimo con los artistas

¿Por qué es importante que este tipo de encuentros musicales se realicen en Bucaramanga?

“Es importante porque Bucaramanga es una mina de artistas. Está llena de haciendo arte y buena música y se necesitan espacios propicios para que el artista se presente, muestre sus propuestas o para hacer algo diferente”, señala Valentina.

El espacio, además, está adecuado para que la experiencia sea completa: comida, artes plásticas y, por supuesto, buena música en vivo.

Para hacer parte de la sesión es importante que los interesados contacten a “Terraza Sesiones” en sus redes sociales ya que el cupo es limitado.

¿Cómo es la situación de la música joven de la región?

“Hubo un momento en el que la música se detuvo, la gente no estaba mostrando lo que estaba haciendo. Bucaramanga es una región en la que hay mucho talento e influencia de otras partes del país. Ahora hay un “boom” en el que todo el mundo está haciendo música y eso es bonito porque la música es algo tan necesario en la vida de las personas que es importante ver en vivo al artista que a uno le gusta o conocer un artista nuevo y escucharlo en vivo es algo fresco para la ciudad”, explica Valentina.

Los jóvenes hoy aman las plataformas. A sus 20 años, esta saxofonista lo sabe. ¿Por qué entonces volver a la música en vivo?

“Las plataformas de audio, por ejemplo, siempre hay un proceso de la grabación de un disco y un sencillo siempre hay algo. La música ahora poco se está grabando en bloque. Es muy bonito ver el arte de un músico como es, en su esencia. Ver a la persona, que cuente la historia de su profesión, y eso es algo que no permiten las plataformas. En las grabaciones de estudio no se sabe bien cómo es el artista, si su canción tiene una anécdota graciosa. Con las sesiones también quisimos que las personas no se sintieran aparte del artista, que es una persona más como todos nosotros”.

Desmitifica un poco un fenómeno del siglo 20 que es la vida del fanático...

“Sí. Normalmente uno compra la boleta de un concierto y el artista entra por un lado y sale por otro lado. Y nosotros queremos que todos entren por las mismas escaleras y que todos salgan por las mismas escaleras y todos están ahí en la terraza y, como tenemos normalmente tres artistas, mientras uno toca el otro está ahí, sentado entre el público. No tenemos camerino. Es chévere que la gente pueda compartir con los artistas, estar ahí con ellos. Y es importante también para el artista que la gente lo vea cantando”.