Desde hoy a las 7:00 p.m. hasta el 29 de febrero estará abierta la exposición“Surrealismo y Dualidades / Surréalisme et dualité”, del joven artista Juan Sebastián Gutiérrez, en la Galería Léopold Sédar Senghor de la Alianza Francesa.

Gutiérrez es un artista con una base de formación empírica, por lo que sus obras podrían ser consideradas intimistas, incluso si reflejan a los demás: “empiezo a combinar todos esos esquemas que veo de comportamientos, no problemas sociales sino dilemas que siempre se han presentado en la existencia en sí y que desde que nacemos, por el hecho de ser seres autoconcientes y empáticos todo lo dividimos en bueno-malo, grande -pequeño, etc... Y pues la idea es reflejar a mi manera de ver esos conceptos e ideas en una imagen que haga sentir un poco eso”.

Las obras de este artista buscan trasmitir desde una emoción hasta crear un pensamiento: “que inspiren algo, que tengan movimiento”, explica Gutiérrez.

La exposición es un recorrido por la evolución artística de Gutiérrez y que abarca alrededor de siete años de creaciones que muestran la maduración de su técnica.

“La técnica es óleo sobre tela. El tema de la exposición trata de mostrar dualidades plasmadas en cada obra, es decir, en un obra que tiene como título “Libre Albedrío”, se ve la representación de dos planos opuestos en dónde en uno se centra en dilemas morales como el bien y el mal y conceptos opuestos como la vida y la muerte, viéndonos torturados por aquello que debimos hacer o dejar de hacer, o a no quedarse en ese mar de emociones que nos ahoga, y siempre verlo en un plano más grande más libre, sin dilemas, cómo un todo gigante, es decir no toturarse sea libre y consecuente con sus actos”.

¿Por qué se decantó por la pintura para representar estos conceptos?

“Mi trayectoria como artista ha tenido poca intervención de la academia. La técnica la conocí por una maestra de Bellas Artes de la UIS, Rosa Reina Valbuena, y he recibido asesorías conceptuales del maestro Mantilla Caballero, pero en su mayoría ha sido la imaginación que he alimentado desde que tengo memoria, cómo una necesidad de proyectar imágenes fuera de lo real con perspectiva distorsionada un poco fantástica y algo sombría y de ahí, expresar por medio del trazo que he logrado con el tiempo una idea compleja o un tanto sencilla pero que transmita”.