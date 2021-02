¿Qué carta mostraría el tarot para este 2021, si se tratara de un consultante? María Alexandra Cabrera, que en sus redes sociales es Tarot Alexa Esencial, dice que, seguramente, sería El Colgado. “Es un llamado a rendirnos, a aceptar, a volver la mirada a no creer tanto lo que nos dice el mundo y a vibrar tanto esa información de miedo, sino a estar muy dentro de nosotros y ser rebeldes”, dice. Alexa explica que El Colgado nos invita a “confiar mucho más en nuestra verdad interior, en nuestro asesor interior”. Pero no siempre es fácil. Por eso, en este libro, Alexa propone un paseo por los arcanos mayores del tarot, que son 22 y que son una especie de camino hacia el conocimiento interior y, se espera, sean para el lector o lectora una guía para tomar decisiones, eso sí, no basadas en adivinar los hechos del futuro. Lo que Tarot Alexa propone es una visión diferente. “Esta visión me ha acompañado casi que siempre. Por supuesto que se ha ido afianzando con el tiempo, pero desde que yo quise acercarme al tarot, que además fue como un llamado del alma, desde que sentí ese llamado a encontrarme con el tarot, supe que era una herramienta sagrada. Sabía que la gente no lo veía de esa manera, sabía que se usaba para adivinar, que lo relacionaban con energías oscuras y brujería, pero yo no vibraba con eso”, explica Alexa.

De hecho, señala que no hace lectura de cartas invertidas, algo que ha caracterizado a la tirada del tarot a lo largo de la historia. “Me baso en tres conceptos: el tarot no es para adivinación y segundo, que el tiempo en el tarot no es lineal, sino circular, y el tercero, y tal vez el más importante, es que el tarot no es dualidad, es unidad y los Arcanos tienen luz y sombra, pero apuntan a la unidad, a la integridad del ser”, explica Alexa. Alexa no leyó muchos libros del tarot pues la visión que tenía era tradicional y adivinatoria, pero encontró esta inspiración en Alejandro Jodorowski para crear esta nueva visión del tarot. De hecho, esta misma percepción del tarot le permitió seguir adelante cuando, el año pasado, perdió su cuenta Tarot Alexa, que había abierto en 2019 y que fue hackeada. Tenía cuatro mil seguidores y meses de trabajo.