De cara a un nuevo año musical y haciendo su trabajo para que la escena alternativa del país siga creciendo, Atomic Love Band (Catalina Barrera y Carlos Santos), y The Riverman (Johann Sebastián Martínez), comenzarán este jueves su 2020 con un concierto en Bucaramanga.

The Riverman, quien cumple casi tres años de haber salido en plataformas digitales como el primer artista colombiano en entrar en una lista internacional de Spotify, tiene dos álbumes de estudio, y además, es un acompañante asiduo de la banda fundada por sus amigos Barrera y Santos.

Martínez, quien está trabajando en su tercer disco, le contó a Vanguardia que este primer toque de este año estaba pensando desde diciembre, pero por las festividades lo habían programado para inicios de este año.

“El ‘mood’ de la gente es otro por las festividades, entonces propusimos que el evento fuera en enero para hacer oficial un inicio de varios conciertos en Bucaramanga y varias ciudades del país”, comentó el músico.

El nuevo trabajo discográfico de este proyecto de Folk de The Riverman se llamará ‘I might not be here for much longer’ y podría ser lanzado, según el artista, a mitad de año. “Uno de mis propósitos para este año como músico es sacar mi disco, tocar en ciudades de Colombia como Bogotá, Medellín y el Eje Cafetero y poder presentarme en otros países”.