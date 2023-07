¡Todo por el humor! Así fue como Jorge Jiménez pasó de ser periodista a un exitoso comediante en Bucaramanga

Se requiere valentía, no hay otra forma de decirlo: enfrentarse en total soledad, con un micrófono, frente a un público que está dispuesto a reír, claro, pero también a no hacerlo, para tratar de extraer carcajadas con lo qué piensa, lo qué opina o haciendo propuestas argumentando las con humor. Esto es lo que hace un comediante en un ‘stand up comedy’.

Tanto como ser periodista y enfrentarse a escenarios inciertos (pocos saben que en el periodismo cultural y de entretenimiento también hay retos insospechados) tanto en política como en orden público, ser comediante requiere de destreza, de un cierto tino para captar el humor que los seres humanos comprendemos en general.

Jorge Jiménez ya había hecho ‘stand up comedy’ entre 2010 y 2011 como un hobby junto con algunos de sus amigos en Bucaramanga y, particularmente, junto a uno de los pioneros en la ciudad: Germán Castellanos.

Pero en ese momento la vida lo llevó por otro rumbo y terminó fuera de Colombia estudiando inglés, haciendo un diplomado sobre Periodismo y conflicto armado. De todas formas, Jorge consumía este contenido, estaba pendiente de las presentaciones de sus amigos y se mantuvo en contacto.

No sabía entonces que en 2018 una crisis existencial que se manifestó con ansiedad, depresión y un desánimo por su trabajo en una oficina de comunicaciones lo traería de vuelta a aquello que tanto lo apasionaba.