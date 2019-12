¿Cómo era Simón Bolívar realmente? Sus gestos, la expresión de su rostro y esos detalles del libertador y de otros próceres de la independencia de Sur América podrá verlos en las salas de Museo Nacional en Bogotá, hasta el 20 de marzo de 2020, en la exposición “Pintores en tiempos de la Independencia: Figueroa, Gil de Castro, Espinosa”, en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la creación de la República de Colombia.

Daniel Castro Benítez, director del Museo Nacional, explica que “la importancia de la exposición es que estas obras son producto de un contacto personal directo de los artistas con los libertadores. Realmente dan cuenta de su imagen original. Es decir que ahí hay un nivel de excepcionalidad en una época en la que no existía la fotografía, no existía el video, no existían los dispositivos móviles. El trabajo de un artista retratando a las personalidades, observando sus gestos, sus expresiones, representándolos como esos grandes protagonistas de ese momento histórico se convierte en algo que es excepcional”.

Esta muestra evoca el carácter pionero de la gesta independentista de Colombia, por medio de las imágenes de sus protagonistas, y la posterior consolidación de las nuevas repúblicas sudamericanas, producida por las sucesivas victorias de los ejércitos criollos frente al Imperio español.

Benítez señala que “el Bicentenario no se agotó solo con las conmemoraciones de mitad de año de Boyacá ni del Pantano de Vargas, porque ahora comienzan una serie de nuevas conmemoraciones, entre ellas, en tres años el Museo Nacional va a cumplir también 200 años, es decir que estamos todos vinculados con el tema. Ya veníamos preparando una exposición que se comenzó a trabajar más o menos hace tres años y que lo que nos interesa es poner en un mismo nivel a los pintores que pintaron a los libertadores, no solamente en Colombia, sino en el sur del continente”.

Esta exposición presenta por primera vez en Colombia la obra del pintor peruano José Gil de Castro, hijo de un pardo libre y de una esclava liberta, y quien es considerado el precursor de la pintura chilena por haber trabajado activamente tanto en Lima como en Santiago de Chile. Gil de Castro siguió la campaña de José de San Martín desde Santiago hasta Lima y continuó activo hasta su muerte en 1837. Su producción se equipara con el trabajo de Pedro José Figueroa y José María Espinosa, que fueron los artistas que vivieron la transición entre el periodo colonial y las primeras décadas de la República de Colombia y pintaron a Antonio Nariño, Simón Bolívar, Policarpa Salavarrieta y Francisco de Paula Santander, entre otros.

“Hay un pintor que conoció a Bolívar, a Nariño, a Santander, a la Pola, que es José María Espinosa, un pintor santafereño que nace a finales del siglo XIX y es una persona muy longeva: muere casi en 1880. Es decir: vio todas las transformaciones de la nueva nación. Y hay otro pintor, un pintor que nace en el Perú, un pintor mulato que era hijo de una esclava liberta, que se llamaba José Gil de Castro y la idea original era que íbamos a hacer una relación de esos dos artistas. Espinosa conoció a nuestros libertadores, pero de Castro conoció y pintó a los libertadores del sur del continente, entonces con esa intención contactamos a especialistas en ese período y en la historia: Carolina Vanegas y Laura Malosetti, la primera colombiana y la segunda argentina, y esto condujo a una segunda decisión que fue que hay un pintor también muy importante, Pedro José Figueroa, que trabajó mucho en Bogotá y que le tocó la transición entre la colonia y la República, el menos estudiado de los tres. Además, es un artista que por primera vez presenta sus obras en el país gracias a una gestión que se hizo con la Embajada del Perú y museos también de Chile, Argentina y Lima”, explica Castro Benítez.

Algunas de las obras fueron analizadas a través de un trabajo conjunto entre la Universidad de Los Andes y el departamento de Arte y Patrimonio del museo y que descubrieron una serie de temas inéditos acerca de los rostros que pueden verse tras el rostro que aparece en el cuadro, ya que en la época los artistas solían rehacer sus trabajos.

Finalmente, el Museo también se prepara la celebración de su bicentenario, en 2023.

“En nuestra tarea de celebrar el bicentenario del museo, adelantaremos un proceso de renovación integral de salas, del cual ya tenemos adelantado más o menos el 45 por ciento y donde tenemos unos nuevos núcleos temáticos en los cuales la gente va a tener un contacto directo con lo que significa ser colombiano hoy en día, en un país diverso, plural, incluyente y en el cual un museo es claramente un reflejo, un prisma de esa gran diversidad”, concluye Castro Benítez.

Por razones de conservación, los retratos de Simón Bolívar y de José Olaya, de autoría de Gil de Castro, pertenecientes a las colecciones del Museo de Antropología, Arqueología e Historia del Perú, salen por última vez y de manera excepcional de su sede permanente para esta exposición.