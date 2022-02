VII Salón BAT de Arte Popular: Colombia y el Medio Ambiente en Bucaramanga

El arte, como la mayoría de oficios en el mundo, parte, más allá de la técnica, de un deseo de expresar un sentir en el mundo, un pensar en éste e imaginar la vida que nos rodea.

Con esta idea, los artistas empíricos, es decir, sin una formación profesional, se arriesgan a enviar sus obras al Salón BAT de Arte Popular, que nació en 2004 como reconocimiento a su trabajo.

En cada edición, los artistas plasman sus obras en fotografía, acrílico sobre lienzo, óleo sobre lienzo y gasa, pastel sobre lienzo, talla en madera, escultura con hoja de mazorca, pinturas, dibujos, bordados, tejidos, entre otras técnicas, y el público tiene la oportunidad de apreciar las obras preseleccionadas por el jurado.

“El salón invita a reflexionar sobre la importancia de investigar los trabajos planteados fuera de la academia”, explica Milton Afanador, curador del Museo de Arte Moderno.

Afanador señala que los temas de los artistas, a lo largo de siete salones, han girado en torno a “lo experiencial, la vida misma, el paisaje. Reflexiones que traducen la vida cotidiana tocada por la realidad nacional”.

Para muchas personas el arte es solo hecho por quienes saben y lo han estudiado, ¿cómo debate el salón BAT esta idea?

“Desde el testimonio y el cuerpo de obra. Los artistas presentes en el salón son testimonios de ello, al rastrear sus procesos se observan años y en algunos casos décadas de esfuerzo”, señala Afanador.

Por su parte, el maestro Eduardo Butrón Hodwalker, artista popular de Magangué, Bolívar, que resultó ganador del primer premio del VI Salón BAT de Arte Popular, señala que el salón “legitima el papel del artista empírico, que no tiene la posibilidad de estudiar, de visitar academias, pero no se debe confundir: ser empírico no significa que el artista no investiga, no estudia por su cuenta. Todo lo contrario: hay unos procesos investigativos que se han dado a lo largo de todo el arte popular y empírico de Colombia”.

El salón permite, señala Butrón Hodwalker, a los artistas mostrar sus trabajos en museos de todo el país.