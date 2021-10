¡Vuelve Estéreo Picnic! Conozca la cartelera de la nueva edición

En el headliner, para esta edición, estarán Foo Fighters, J Balvin y The Strokes. También estarán Nina Kraviz, Jungle, Black Pumas, C. Tangana, Javiera Mena, Los Gaiteros de San Jacinto, The Drums, LP, Doja Cat, Phoebe Bridgers, El Binomio de Oro de América, Machine Gun Kelly, IDLES, Devendra Banhart, Pabllo Vittar, Wos, Red Axes, Diamante Eléctrico, Las Ligas Menores, Golden Dawn Arkestra, Él Mató a Un Policía Motorizado, Kaytranada, Caribou, Avalon Emerson, Turnstile, King Gizzard & The Lizard Wizard, Nicki Nicole, Ela Minus, Ashnikko, The Hacker, Crudo Means Raw, Stacey Pullen, Pancho Piedra, Briela Ojeda, La Pacifican Power, Fort Romeau, Duplat, Piel Camaleón, Los Niños Telepáticos, Teatro Unión, Edson Velandia, Julio Victoria Ensamble, Las Áñez, Margarita Siempre Viva, Juan Pablo Vega, Babelgam y más.

Garage rock, indie pop, techno, electro house, trap, R&B, punk, reguetón, funk, blues rock, vallenato, forró, EDM, salsa y otros ritmos globales demostrarán que el FEP es un espacio de géneros fluidos y fiesta sin parar. 2022 será el comeback para la diversidad sonora que celebramos cada año en Un Mundo Distinto.

Ya están a la venta las entradas para FEP 2022. Igualmente, quienes compraron entradas para el 2020 las podrán utilizar en la undécima edición, siguiendo el proceso de validación. Ninguna entrada o manilla de 2020 podrá usarse para ingresar al Festival Estéreo Picnic 2022, se deben cambiar por las entradas o manillas de 2022.