De lunes a sábado las familias pueden visitar las instalaciones de la Biblioteca Pública Gabriel Turbay y disfrutar de la programación que los promotores de lectura tienen preparada.

Los ciudadanos pueden acceder a los servicios de la Biblioteca Gabriel Turbay todos los sábados, en jornada continua, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., y por supuesto a toda la programación diseñada entre semana.

La comunidad cuenta con espacios para que vivan una experiencia cercana a la lectura, la escritura y la oralidad en este centro que se proyecta como principal eje de la cultura y la información en el oriente colombiano.

Veamos un repaso de las actividades a tener en cuenta:

Biblioteca Pública Gabriel Turbay

De lunes a sábado a las 3 de la tarde se ofrece ‘La hora del cuento’, que día a día cambiará de enfoque y se trasladará a un espacio diferente de la biblioteca. Los lunes comenzará en el Café Libro ubicado en el primer piso con cuentos cortos; los martes está la le lectura en lengua de señas en la sala de discapacidad; los miércoles pueden unirse a la lectura en voz alta para personas con discapacidad visual, en la misma sala. Un cuento se leerá en voz alta para los más pequeños en la sala infantil todos los jueves, los viernes se hará un recorrido por la literatura latinoamericana a través de cuentos en la sala de lectura general, y los sábados la cita será en el 5° piso, aprovechando que la biblioteca estará abierta para la comunidad.

Ludoteca ‘El Principito’

Los niños de 0 a 10 años pueden disfrutar de un espacio mágico en donde encontrarán títeres, disfraces, construcción de legos, cuentos, libros infantiles y otras actividades. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. y los sábados jornada continua, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sala de discapacidad

De lunes a viernes está la programación en lectoescritura braille y promoción de lectura para discapacidad visual con espacios de asesoría personalizada, taller braille, taller de fomento a la lectura ‘Leer con todos los sentidos’ y conferencias de abordaje a personas con discapacidad. Estos espacios están organizados de 8:30 a.m. a 10:30 a.m., de 10:30 a.m. a 12:00 m., de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

Dentro de la programación también estarán los talleres de lengua de señas y de promoción de lectura para sordos, de lunes a viernes de 8:30 am a 10:30 am, de 10:30 am a 12:00 m y de 1:00 pm a 3:00 pm.

Biblioteca Satélite Jorge Valderrama

De martes a sábado los visitantes del Parque de las Cigarras pueden disfrutar de este espacio, y consultar la oferta de actividades con el Club de lectura infantil para niños de 10 a 12 años y de 2 a 4.

Biblioteca Satélite Campo Madrid

De lunes a viernes de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. la comunidad usuaria de la biblioteca Campo Madrid puede participar en el taller ‘Construyendo futuro’. Los martes de 3:00 p.m. a 4:00 p.m. en La tertulia literaria y los sábados el Taller de lectura Leyendo y construyendo.

Consulte toda la información en la página web www.imct.gov.co.