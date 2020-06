Ya puede ver a los ganadores del American Film Showcase

Así mismo, el miércoles 8 de julio, el Colombo Americano de Cali, Bucaramanga y EducationUSA offices presentan “Personal Statement”, de los directores Juliane Dressner y Edwin Martinez.

Este largometraje documental que sigue a Karoline, Christine y Enoch durante su último año en la escuela y hasta la universidad. Estos jóvenes trabajan incansablemente como consejeros universitarios para obtener un mejor futuro para ellos y sus compañeros. Luchan y tropiezan, pero se niegan a sucumbir a las barreras que impiden que tantos estudiantes de bajos ingresos asistan y se gradúen de la universidad. Karoline, Christine y Enoch pasan gran parte de su último año ayudando a sus compañeros a llegar a la universidad, a pesar de que deben superar sus propios obstáculos para tomar sus estudios.

El documental será presentado en un conversatorio con la directora Juliane Dressner, quien tiene un particular interés en realizar documentales enfocados en personas jóvenes que superan circunstancias difíciles. Sus películas han arrojado luz sobre cuestiones de justicia económica y racial en la educación y el sistema de justicia penal. Dressner ganó el National Magazine Award por su cortometraje An Education, que fue publicado por la revista The New York Times. Sus otros cortometrajes han sido publicados en The New York Times, The Guardian, The Atlantic, entre otros. “Personal Statement” es su primer largometraje documental.

Karoline Jimenez y Christine Rodriguez, protagonistas del documental, también participarán del conversatorio.