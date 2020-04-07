‘Yo te leo, tú me cuentas’, la campaña para acompañar a los adultos mayores en cuarentena

Los adultos mayores de Bucaramanga y el área metropolitana recibirán una llamada en la que se les leerán cuentos o poemas. El Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga creó esta iniciativa con los promotores de lectura del programa LEO.

Según la coordinadora de LEO, Heidi Hernández, “esta campaña además de tener un acercamiento a la población mayor, también busca hacer una recopilación de memoria histórica con los relatos que ellos nos cuenten”.

“Con esto queremos hacer un poco de distracción al miedo que tal vez están sintiendo y además quedarnos con sus historias.”

Según indicó la promotora del proyecto, los creadores de la iniciativa eligieron una serie de textos adecuados para cada llamada.

Los relatos que se reciban a través de esta iniciativa serán compilados, editados, escritos y posteriormente publicados en un blog que estará disponible en la página web del Instituto Municipal de Cultura y Turismo.

“Las personas que inscriban a los adultos mayores, pueden enviar la dedicatoria del cuento. Cuando hablemos con los abuelos les diremos que los llamamos desde la Biblioteca Gabriel Turbay y que les vamos a contar un cuento que les regaló su nieto, hijo o amigo/a”, concluyó Heidi Hernández.

‘Yo te leo, tú me cuentas’ inició el sábado 4 de abril y hoy ya se tienen más de 130 personas inscritas en esta bella iniciativa. Si usted desea hacerlo, puede registrarse aquí.