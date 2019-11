Debemos aprender a ser flexibles en la vida

Obviamente las circunstancias que no me han resultado favorables, ya sea porque en esos momentos truncaban mis planes, me han dado muy duro. No obstante, mi vida ha seguido fluyendo con los tiempos de Dios.

Las inquietudes asaltan a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Hábleme de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíeme su testimonio al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, yo mismo le responderé. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Falta poco más de un mes para que concluya este 2019 y siento que debo cambiar. Hay cosas que ya no dan los frutos de antes. Algo me dice que debo darle un giro a mi vida; sin embargo, soy emotivo y no sé si el asunto es solo del mal manejo de este aspecto de mi vida. Soy de los que analizo todo y busco el fondo de las cosas, por eso siento que este mes de diciembre que se avecina puede ser crucial. No obstante, le confieso que me impaciento y comienzo a trastabillar en mi idea de cambiar y pierdo el entusiasmo por mis cosas. Soy un hombre de fe, pero creo que en mi vida espiritual no he sabido interpretar esa creencia. Lo leo todas las semanas y me gusta su forma de interpretar la vida. Espero que me regale algún consejo. Gracias por su atención”.