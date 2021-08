La cantante Demi Lovato compartió con sus 112 millones seguidores en Instagram que está “obsesionada” con la ex de Maluma, la modelo Natalia Barulich.

Durante sus vacaciones en París, Francia, Barulich optó por visitar varios restaurantes y museos de la ciudad del amor. Fue precisamente en el Museo del Luvre donde la joven de 29 años compartió varias imágenes para el deleite de sus casi 4 millones de seguidores en Instagram.

Una de las fotografías que llamó la atención, no solo de sus fans sino también el de la intérprete de “Heart Attack”, fue una donde aparece de espaldas luciendo una falda negra cortísima, y presumiendo su derriére. “Encuéntrame en el museo Louvre”, escribió en el pie de la imagen, que ya cuenta con más de 300 mil likes.

De inmediato, los fans de Natalia empezaron a llenar su muro con cientos de piropos. “De lo que se perdió Maluma”, escribió un seguidor. “Estás bellísima. Qué sexy eres”, opinó otro.

Demi Lovato no perdió la oportunidad de reaccionar ante la sexy imagen. “Oh Dios mío”, escribió. Además, compartió la foto en sus stories con el mensaje: “Estoy obsesionada contigo Natalia”. La joven, nacida Estados Unidos pero de madre cubana y padre croata-alemán, no se quedó atrás y respondió el mensaje de Demi con un “te f*cking amo”. No es la primera vez que ambas coquetean en las redes sociales. En noviembre de 2019 Natalia publicó una foto disfrazada de la princesa Jazmin, de la cinta Aladdin con el mensaje: “te concedo un deseo”, a lo que Demi respondió con “pero, ¿y si tú eres mi deseo?”.