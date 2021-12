Atrás quedó la posibilidad de ver nuevamente a Hobbs al lado de Toretto y compañía. Dwayne Johnson declaró que no aceptará la invitación de Vin Diesel para volver a las películas de la famosa franquicia de Rápidos y Furiosos.

Sus declaraciones surgieron luego de que el propio Diesel utilizara su cuenta de Instagram para solicitar el regreso de Johnson a la saga. “Mi pequeño hermano Dwayne... el tiempo ha llegado. El mundo espera el final de Fast 10. Como sabes, en mi caso mis hijos hablan de ti como tío Dwayne. No hay festividad en la que no envíen buenos deseos... pero el tiempo ha llegado. El legado espera”, escribió Vin Diesel

“Te dije hace años que iba a cumplir la promesa a Pablo [Paul Walker]. ¡Yo juré que íbamos a alcanzar y manifestar el mejor final de Fast que es la 10! Digo esto desde el amor... pero debes aparecer”, agregó.

Sin embargo, en una entrevista para CNN, Johnson criticó a su ex compañero por hacer pública la solicitud luego de que ambos ya habían conversado previamente en privado sobre su negativa de volver a trabajar juntos. “Le dije directamente que no volvería a la franquicia. Fui firme pero cordial con mis palabras y dije que siempre apoyaría al elenco y siempre apoyaría a que la franquicia sea exitosa, pero que no hay posibilidad de que vuelva”, dijo.