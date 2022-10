Desde hace un tiempo, el actor mexicano Andrés García asegura que está al borde de la muerte, incluso, se atrevió a decir que está viviendo sus últimos días de vida.

El artista, de 82 años, señala que la cirrosis que padece le ha ocasionado importantes estragos en la salud y en los últimos videos publicados en su cuenta de Instagram se le ve bastante desmejorado y delgado.

García reiteró su pronóstico y aseguró que le quedan solo unos cuantos días de vida. “Amigos, quizás estemos viviendo los últimos días de Andrés García porque se siente muy enfermo y muy débil”, mencionó García en un video que dio a conocer en su canal de YouTube.

“Quiero con toda amabilidad y cariño del mundo advertirles a los jóvenes y a los no tan jóvenes sobre la cirrosis hepática, a mí me acaba de dar”, continuó. “Sí me toca morirme, me voy a morir”, aseguró.

El protagonista de la película “Pedro Navajas”, quien en dicho video luce visiblemente delgado, aprovechó su mensaje para tratar de hacer conciencia sobre esta enfermedad que ahora le aqueja. “Piénsenlo, porque a los 82 años me acaba de dar cirrosis hepática, créanme que no es agradable”, advirtió el exgalán de las telenovelas mexicanas.

“Pensé ‘son historias de nuestros papás, un cuento’ porque nunca conocí a nadie con cirrosis. Quiero informarles, ojalá les sirva de algo”, enfatizó. “No les diría que no tomen. Me bebí hasta el último tequila, pero si pueden hacer un esfuerzo y en lugar de tomarse un tequila todos los días, se toman uno tres veces a la semana, créanme que se van a ahorrar muchos problemas. Créanme que no es agradable”, dijo.

García, según Margarita, su actual pareja sentimental, continúa con los tratamientos pertinentes para tratar de mantener su salud lo más estable posible.