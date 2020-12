En 1992 Disney aún disfrutaba de todo el éxito logrado por ‘La bella y la bestia’, lo que significó el renacer de su área de largometrajes animados que continuaría con producciones como ‘Aladdín’, dos años más tarde ‘El Rey León’ y le seguiría ‘Pocahontas’.

Ese año en Cali nació Greeicy, por lo que su infancia y adolescencia estuvo marcada por estas piezas animadas con altas dosis de musical. Más adelante estuvo la revolución de la animación por computador que impuso Pixar y sus historias que no envejecen. Sin duda, con su talento y belleza, no es difícil adivinar que ella soñaba con ser una estrella Disney, como lo veía en la televisión.

Ella sabe bien cómo los sueños se pueden cumplir, como cuando protagonizó la serie juvenil ‘Chica Vampiro’, que en Colombia llegó a tener una modesta aceptación dentro de la teleaudiencia, pero que logró un alto impacto internacional. En países como Francia e Italia, el suceso fue tal, que Greeicy encabezó una gira de conciertos con boletería agotada, y aún hoy en día, en las plataformas de contenido vía streaming, suele ser tendencia.

Ahora empieza a cumplir ese sueño de niña de trabajar junto a Disney, al interpretar la canción en español del próximo estreno de Disney+, ‘Soul’, que estará disponible en dicha plataforma a partir del próximo 25 de diciembre.

Se trata de ‘Así es la vida’, la pieza musical de la nueva producción de Animation Studios para Disney, con la historia de un profesor de música de una escuela secundaria que logra la oportunidad de su vida: tocar en el mejor club de jazz. Sin embargo, un pequeño traspié lo lleva de las calles de Nueva York a ‘El Gran Antes’, un lugar fantástico donde las nuevas almas obtienen su personalidad, carácter e intereses antes de ir a la Tierra.

Un proyecto con el cual la artista caleña cierra 2020, a la espera de un nuevo año en el que lanzará su nuevo trabajo discográfico y definir su regreso al mundo de la actuación.

¿Qué significa para usted trabajar ahora en Disney con la canción para la película animada ‘Soul’?

Significa mucho para mí. Es un sueño hecho realidad. Yo crecí con Disney, crecí con Pixar como muchos también lo han hecho y cuando empecé en el mundo de las artes, se empieza a soñar con vincularse de alguna manera con ellos, por lo que recibir esta invitación tan especial, con un mensaje tan oportuno, me conectó demasiado y hace que me sienta realizada.

Un bello mensaje en la canción ‘Así es la vida’...

Es un maravilloso mensaje que no solo le llegará a los niños, sino a personas de todas las edades que buscan encontrar sus propias pasiones como motor del alma. Creo que le llegaremos a toda la familia, que por supuesto va directamente conectada a la historia de la película que estará disponible a partir del próximo 25 de diciembre.

Es un mensaje que vale la pena recibir y que necesitamos recibirlo en familia, más en estas fechas tan significativas. Ojalá disfruten la película, la canción y el video.

¿Cómo fue el trabajo en hacer la versión en español de esta canción?

Fue muy especial. Primero porque yo nunca había hecho nada con el jazz y el blues. Cuando me hicieron la invitación y recibí la canción quedé sorprendida, porque era un nivel completamente diferente. Fue un reto bien interesante que asumí con miedo en el buen sentido de la palabra y con mucho respeto por el género, pero también por la responsabilidad de un mensaje tan importante, por lo que es Disney, Pixar, por lo que siento que será la película ‘Soul’ y por la confianza que me dieron.

La canción es genial y eso también hizo que el trabajo fuera mucho, pero que fuera maravilloso trabajar en ella.

El proceso en sí fue todo un reto también si se tiene en cuenta la época en la que hicimos, en la que no era tan sencillo viajar o salir a grabar a un estudio de grabación, por lo que me tocó grabarlo desde la casa todo, para luego enviarlo y que Disney se encargara de todo lo demás.

¿Todo un aprendizaje?

Casi desde cero. No es fácil aprenderse a grabar desde la casa donde se logre un alto nivel. Aprender bien el uso del computador, los programas indicados para ello, preparar el micrófono. Lo bonito fue practicar todo lo aprendido grabando ‘Así es la vida’, para una película animada de Disney. Creo que esta canción, este proyecto, llegó en un momento justo en mi carrera, pese a todas las dificultades a la hora de realizarla, el resultado ha sido muy lindo.

¿Qué viene en 2021 para Greeicy?

Para el próximo año será la publicación de mi disco, que estaba proyectado para este año, pero toda la situación de la pandemia nos hizo replantear toda la estrategia y decidimos dejarlo para 2021.

Al principio estaba triste por ello, pero poco a poco me permití fluir y ahora siento que esto era lo que necesitaba para mi proceso musical y mi disco. Este año, voy a un ritmo del 30% con respecto a mi ritmo de trabajo de años anteriores, lo cual me ha hecho feliz, porque me ha permitido conocerme más, encontrándome, equivocándome para aprender y volver a comenzar sin problema alguno para poder hacerlo mejor.

Un año de mucha búsqueda, de autoconocimiento, de mucho cuestionamiento como artista y lo que quiero como ser humano. Esperemos que 2021 lo podamos entregar, porque ya estamos en los últimos detalles, junto a varios proyectos actorales que están sonando y veremos si se concretan.