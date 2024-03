El singular ‘calvario’ que atravesamos en nuestra cotidianidad

Ayúdanos Señor a entender que la ‘cruz’ de nuestras situaciones difíciles son oportunidades para hacernos más fuertes.

El Viacrucis y la Semana Mayor

Hay quienes viven sus propios ‘viacrucis’ y, por ende, atraviesan en su diario vivir en medio de auténticos ‘calvarios’.

Muchas personas caen hoy bajo el peso de la cruz del desempleo; varios jóvenes están presos del flagelo de la drogadicción; y otros seres humanos sufren en medio de la depresión, la angustia y la ansiedad que les producen sus problemas.

También hay mujeres y hombres que padecen las injusticias de nuestro tiempo y se ven obligados a resistir penas; muchos ‘aguantan’ las ignominias de la gente sin corazón; y unos atraviesan por duras enfermedades, en fin... Ni hablar de quienes padecen los abusos de autoridad, las intrigas, las traiciones, los intereses mezquinos e incluso las creencias que, por fanatismo, suelen ser mal interpretadas.

Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.

Y más allá de la Muerte de Jesús en el Calvario, podríamos intentar entender los sentimientos de Él durante su Pasión para adherirlos al vivir cotidiano de tantos seres humanos que hoy están sufriendo.

Cargar la cruz cristiana no es fácil porque requiere sacrificios. Basta con recordar las líneas de Mateo 16:24, para entender el porqué Jesucristo, el primero en sufrir la persecución, les dijo a sus discípulos, “… Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame”.

Así como Jesús soportó la cruz física hacia su crucifixión, conozco a muchas personas que llevan sobre sus hombros responsabilidades y obligaciones cotidianas muy pesadas.

Ojo: el tomar la cruz, no significa ‘resignarse’ a que lo traten mal, sino el hacerse responsable de las misiones que debemos cumplir cada día, como ciudadanos, como servidores, como trabajadores, como estudiantes, como padres de familia, como esposos y como hijos de Dios.

Esta página es un sencillo mensaje de fe para aquellos que enfrentan situaciones difíciles en sus vidas y que requieren de serenidad y paciencia para superarlas.

Deben pedirle a Dios la fortaleza necesaria para poder cumplir cada día con sus obligaciones y, sobre todo, que le dé dosis de paciencia, serenidad y entereza para asumir los duros momentos.

Es preciso que tengan fe para poder encontrar fuerza y renovación espiritual al enfrentar y superar las cruces de sus vidas cotidianas. También recuerden que, las personas pueden encontrar sanación y liberación al practicar el perdón hacia aquellos que les han causado dolor o dificultades.

BREVES REFLEXIONES

Todos somos iguales

Nadie es poco ni demasiado para nadie: somos la medida justa en el corazón de quienes nos aceptan, nos aman y nos respetan. Usted, yo y todos en general tenemos el mismo valor como personas y, por lo tanto, poseemos similares derechos para desarrollarnos integralmente.

Nunca se es viejo, si se tienen sueños por cumplir.

Con el pasar de los años ganamos experiencia, madurez y sabiduría. Lo mejor es que esos aprendizajes nos dejan propósitos, más motivaciones, deseos y metas por cumplir. Por eso, nunca es demasiado tarde para ser lo que podríamos haber sido. ¡Vamos para adelante!

¡Vamos a sonreír!

La sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz. Sonreír transmite cientos de emociones positivas, proporciona alivio de manera natural, reduce tensiones, mejora el ánimo y nos acerca a los demás. Ella es la ‘llave maestra’ que nos abre muchas puertas.

Sea feliz, eso es lo más importante.

La vida es bonita, aunque a menudo se nos olvida ese detalle. Siempre debemos tener presente que el paraíso está bajo nuestra cabeza y sobre nuestros pies. Y en ese espacio, con la venia de Dios, podremos disfrutar cada instante que Él quiera brindarnos en este mundo.

LA PREGUNTA DEL DÍA

Inquietud del alma

Testimonio: “Algunas duras circunstancias me han sorprendido durante los últimos meses y hoy vivo tensionado; tanto que, en cierta forma, ‘naufrago’ en un mar de temores. No sé si deba ignorar esos miedos para evitar estresarme. Me gustaría que me diera un consejo. Gracias”.

Respuesta: Tal vez no pueda evitar que ocurran circunstancias que le produzcan esas tensiones de las que me habla, pero sí puede cambiar la manera de reaccionar ante ellas.

Como resultado de la lucha contra las adversidades, puede aprender algo de usted mismo. Muchas personas que han experimentado tragedias o situaciones difíciles han confesado que adquirieron madurez. En estas situaciones turbulentas debe actuar de la mejor manera que pueda. Llevar a cabo acciones decisivas es mejor que ignorar los problemas y las tensiones. ¡No escape de la realidad!

Es necesario considerar los problemas en un contexto más amplio y mantener una perspectiva a largo plazo. También es clave no agrandar esas circunstancias o no verlas fuera de su proporción.

Si bien lleva una carga pesada, la situación que hoy vive es una prueba de su fortaleza y perseverancia. Confíe en que cada paso que dé hacia adelante lo acercará más a la luz y la paz que busca.

Es preciso entender que, luego de esos sucesos traumáticos por los que atraviesa, podrá ir recuperando el ritmo de su vida normal, a través de la superación.

Si tiene fe y esperanza, de la mano de Dios, podrá conducir su camino para encontrar consuelo. ¡Sepa que no está solo en esta travesía, pues Él siempre lo bendecirá!