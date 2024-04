Cuéntenos su caso: ¡Hoy reflexionamos sobre la dignidad!

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. Sin embargo, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto. Envíe su inquietud al siguiente correo: eardila@vanguardia.com Leamos la carta de hoy:

Tema del día: la dignidad

Testimonio: “Convivo en un medio hostil, en donde algunas personas que tienen el mando atentan contra la dignidad de muchos de nosotros. Son déspotas y, en cierta medida, menoscaban nuestras ganas de ver la vida de una manera esperanzadora. También hay algunos compañeros que venden su dignidad, con tal de complacer a los jefes. Desde el punto de vista espiritual, qué se puede hacer cuando alguien así nos destruye el ánimo”.

Respuesta: A quienes ‘pisotean’ la dignidad de otros, la vida misma los ‘golpea a su manera’ y los arroja al abismo del olvido. Por otro lado, algunos pierden la dignidad a cántaros, otros a pedacitos. Los malos políticos la pierden por la falta de escrúpulos, varias mujeres la han extraviado por no quererse a ellas mismas y los seres ambiciosos la echan a la caneca de la basura por unos cuantos pesos de más.

¿Han pisoteado su dignidad? A veces un silencio prolongado resulta más digno y, mejor aún, indigna a quien ha barrido el piso con usted. Tampoco tiene que ‘echarse a morir’. Recuerde lo que les pasa a las hojas cada vez que viene la podadora: solo esperan la primavera para reverdecer y contarle a todo el mundo que nadie les arrebatará sus espacios. Es decir, a esas personas que atentan contra su dignidad y las de otras personas, la vergüenza les perseguirá durante años.

Envíe su inquietud espiritual al correo: eardila@vanguardia.com

Una precisión: en caso de ser víctima de declaraciones o señalamientos que atenten contra su buen nombre u honra, pueden presentar denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, de forma verbal o escrita, narrando de forma clara y breve los hechos.

BREVES REFLEXIONES

El ingeniero algún día fue un 'carga ladrillos'.

El ingeniero fue ‘carga ladrillos’, el campeón fue novato, el emprendedor fue empleado, el maestro fue estudiante, el chef fue lavaplatos, el general fue soldado, el capitán fue marinero, el negocio fue una idea, el sabio fue ignorante, el entrenador fue ‘recogebolas’, en fin.... ¡Todos somos procesos! Así que continúe aprendiendo y mejorando.

¿Cómo sobrellevar los problemas?

El problema con el sufrimiento no es tanto padecerlo como comprenderlo. Se puede sufrir más por no comprender, que por sentir. Y es que el dolor físico, en su irracionalidad, puede ser en muchas ocasiones soportable. Pese a ello, crecemos con los golpes de la vida, pero también crecemos con toques suaves en el alma.

Eleve una plegaria a Dios.

Señor: le pido que sane mi corazón herido y atribulado; permita que eso que hoy me aflige sea pasajero y que con ese dolor pueda aprender una valiosa lección. Quiero que entre en mi vida y permita que todo lo que me ocurra, o lo que yo haga, sea para el bien mío y el de la persona que me rodea.