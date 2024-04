Consejo espiritual: ¡Una apuesta por la sencillez!

La ‘receta’ para que pueda vivir tranquilo consiste en focalizarse en aquello que es verdaderamente esencial para usted.

Reflexión del día en Vanguardia.

Nada saca llenándose de cargas pesadas y de malas vibras, viviendo muchas veces de una forma angustiosa. Lo natural es que se desprenda, que se desapegue y que logra esa sencillez que le nutra el alma.

Hago tal introducción para plantearle la siguiente inquietud: ¿Sabe usted cuánta energía se gasta fingiendo ser alguien que no es?

En estos tiempos de tantas redes sociales y de situaciones virales, usted se ve inmerso en una maratónica carrera por mostrar o proyectar imágenes que son muy ajenas a su realidad.

La verdadera fortaleza reside en la humildad y la sencillez, no en la dureza o la apariencia de poder. Ser sencillo proviene del corazón y se manifiesta a través de sanas acciones y bellas actitudes hacia los demás.

Si logra ser afable podrá llegarle a todo el mundo. Alguien así es franco y transparente, también es natural y espontáneo; rechaza el protocolo y prefiere la informalidad. ¡Le conviene ser así!

No se trata de vivir resignado, ni de carecer de ambiciones o de metas, sino de ir tras cada anhelo con la mayor nobleza posible. Dese cuenta de que muchas de las personas que lo inspiran a usted o que lo han conducido por el camino del bien y la decencia son personas ‘comunes y corrientes’, cuya sabiduría se refleja en su modo de hablar y en su transparencia.

Un verdadero hombre de fe no busca la admiración de los demás a través de prácticas externas, sino que irradia su fe a través de su autenticidad. Eso sí, vivir de manera sencilla implica ser fiel a usted mismo y no buscar la aprobación o el reconocimiento externo.

La sencillez es un camino de vida que se puede aprender y cultivar. Al abrazar la cotidianidad y encontrar la belleza de cada respiro, puede encontrar una mayor paz interior y conexión con los demás.

En la simplicidad usted descubre la verdadera riqueza, aquella que no se mide en posesiones materiales, sino en amor, sabiduría, solidaridad, respeto y compasión. Tómese unos momentos para imaginarse lo sencillo que sería si dejara de fingir y aprendiera a ser usted mismo.

Si tiene tiempo para navegar por las redes sociales, no se detenga en las páginas deprimentes o de contenidos dudosos y agresivos. No haga de sus archivos mentales una basura.

Detecte la mejor parte de las cosas y vea siempre lo bueno de la gente. Actuando así, cada día usted tendrá una buena razón para agradecer por las oportunidades vividas. ¡Dios lo bendiga!

BREVES REFLEXIONES

¿Cómo toma usted decisiones?

Toda decisión que tome debe estar mediada por su razón, por sus emociones y por sus valores. Mientras más claros sean estos aspectos, más rápido podrá optar por cosas importantes y trascendentales para su vida. Y si no sigue sus principios, jamás tomará el camino acertado.

No nos podemos dormir en los laureles. Lo menciono porque los aplausos, a veces, no nos dejan mirar más allá y nos limitan para alcanzar el crecimiento espiritual. En cambio, ciertas críticas constructivas, por duras que parezcan, nos aportan mensajes esenciales para mejorar.

Las palabras solo deben ser dichas para construir, ayudar y fortalecer; nunca para destruir, humillar o entristecer. Mejor dicho: si no tenemos nada bueno que hablar, es mejor callar. Seamos conscientes del poder y de la energía que hay detrás de nuestra forma de hablar.

Perseveremos en todas las cosas en las que estemos empeñados. Aunque no nos resulten tan rápidas como las hubiéramos deseado, al final ellas se demorarán un tiempo prudencial. A la larga, nuestro esfuerzo será una triunfante realidad, tal y como lo habíamos soñado.

LA CONSULTA DE HOY

Lea otra inquietud de uno de nuestros lectores.

Testimonio: “Siento que Dios me castiga y me hace sufrir demasiado. Atravieso por graves problemas y no encuentro salidas. ¡Estoy desesperado! ¿Por qué me pasan cosas malas? ¿Acaso el Señor me está castigando? Deme un consejo”.

Una reflexión para la vida

Respuesta: Le he escuchado a mucha gente plantear tal interrogante. Y es que ante circunstancias difíciles es ‘tentador’ preguntarse: “¿Por qué a mí?” y enojarse con Dios. ¡No caiga en esa trampa, ni piense que está siendo castigado injustamente! Si el Creador quisiera hacerlo sufrir iría en contra de la forma de ser de Él mismo. ¿No lo parece?

En las Sagradas Escrituras se recuerda que todos los caminos de Dios son justos y rectos. Tal vez lo que hoy padece puede ser consecuencia de sus propios errores. Si es así, debe reconocerlo y proceder a enmendar.

Tenga presente que cada situación enredada trae consigo valiosas lecciones, además de madurez. Le reitero que el Señor siempre está presente, ofreciéndole su apoyo, fuerza y guía en todo momento.

Al elevar sus pensamientos, confiar en la Divina Providencia y enfrentar sus asuntos con dignidad y esperanza, podrá superar cualquier obstáculo que se interponga en su camino.

Es esencial buscar la luz interior que Dios le ha otorgado, en lugar de buscar culpables externos de todo lo que le pasa. Todo acontecimiento tiene un propósito superior que tal vez escape a su comprensión inmediata. Pese a ello, tenga claro que, tarde o temprano, sabrá por qué cada prueba le ha sido presentada.

Mantenga la fe, confíe en la guía celestial y siga adelante con valentía y determinación. ¡Hágame caso!