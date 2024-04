Los planes que Dios tiene para nosotros

Reconozcamos la importancia de buscar a Dios en nuestras vidas, para que Él nos guíe cada día. ¡Pidámosle su bendición en todo lo que hagamos!

¡Dios en nosotros!

Mario Ronchetti, un reconocido sacerdote de la Comunidad Somasca, solía decirme que no me preocupara tanto por conseguir mis planes rápido, pues las cosas que serían para mí llegarían en el tiempo que Dios lo estimara.

Y me reiteraba que el Padre Celestial tendría bendiciones maravillosas para mí, así no se me dieran en un ‘dos por tres’. Que en cada paso que yo diera, en cada tarea que desempeñara o en cada dificultad a la que me enfrentara, el Redentor me guiaría. Y lo mejor era que no debía temer, pues su custodia jamás se alejaría de mí.

¿A qué vienen las recomendaciones de ese gran religioso? A que Jesús está a nuestro lado, así no lo podamos ver o tocar. ¡Siempre está pendiente de nosotros!

Dios piensa en nosotros los 60 minutos de cada hora y los 60 segundos de cada minuto. No somos huérfanos del destino. En efecto, todo proviene de Dios, todo ha sido hecho y está orientado hacia Él.

Aunque lo que el Señor tiene diseñado para nosotros pueda parecer lento, sabemos que las mejores obras de su Providencia son certeras. A nosotros nos puede parecer que sus bendiciones se tardan más de la cuenta; pero, aún así, su rayo nos brillará.

Todo lo que sucede en nuestra vida es parte de un plan celestial, diseñado con amor y sabiduría. Abramos nuestro corazón a la guía de Dios y permitamos que su potente luz ilumine cada rincón de nuestra humanidad.

En los momentos de incertidumbre, recordemos lo que decía Mario Ronchetti y entendamos que Él está ahí, velando por nosotros y mostrándonos el camino.

Así nuestro entorno parezca que se hace añicos, sigamos la Palabra del Señor. Si bien pasamos por tiempos difíciles, ese tipo de épocas suelen ser las que más fuertes nos vuelven.

¡Déjese llevar por la luz de Dios!

Cuando ponemos las cosas en las manos de Dios, tenemos cada día un encuentro con Él, de una manera nueva y poderosa. De ese modo, cuando nos surjan los problemas de la cotidianidad, Él nos ayudará a enfrentarlos.

De ahí la importancia de ser fieles, de ser constantes y, sobre todo, de cultivar el respeto por nuestro Ser Supremo. Y en ese orden de ideas, la espiritualidad es un elemento clave. Ella nos permite crecer como personas y nos da la posibilidad de centrarnos en lo verdaderamente importante.

Es claro que, sin importar el tipo de credo religioso —y aún si no se tiene—, todos debemos tener un sentido de vida y además tomar decisiones para realizarlo con la Venia del Señor.

Somos seres humanos de fe; es decir, tendientes a algo mejor. Seríamos limitados o miopes sin esta dimensión.

Lo invito a elevar la siguiente plegaria: Señor, permita que su bendición me abrigue, para que mi alma esté limpia. Amén.