Consejo del día: ¡Hagamos una limpieza espiritual!

Hay tanta ‘mugre’ a nuestro alrededor, que la vida se nos convierte en un absurdo ‘basurero’. Nos conviene echar a la cesta todos esos papelones que armamos con nuestros rencores, celos, frustraciones y envidias.

¡Que en su corazón reine la esperanza!

Cuando nos ponemos en la tarea de guardar resentimientos, angustias y nervios nos convertimos en una auténtica ‘cesta de basura’. Nos llenamos de mugre hasta las orejas. Y lo peor es que vamos por ahí recogiendo tantos desechos que nos acostumbramos a vivir en un muladar de chismes, rabias y superficialidades. De igual forma, la suciedad de las demás personas también nos afecta cuando permitimos que ellas la vacíen toda en nosotros.

¿No le ha pasado que ese conductor estresado, esa novia intensa, ese jefe malhumorado o incluso ese ‘profe’ amargado termina arruinándole el día?

¡No se deje contagiar de la rabia y de la grosería!

¿Qué hacer? Sería bueno seguir el ejemplo que practica Luis, reciclador de uno de los rellenos sanitarios del país. Él sostiene que por más mugre que caiga en el carro que conduce, nunca recoge ninguna basura. ¿Y acaso ese no es su trabajo?

- “Sí, pero en medio de las toneladas de desechos que llegan al basurero, yo lo único que hago es eso: ¡No recoger basura!

De nuevo la pregunta, ¿ese no es su oficio?

- “¡Entiéndame! Yo no recojo basura. Yo tomo solo lo que me sirve que, por supuesto, no es basura”.

Lo que hace Luis es ‘sacarle el jugo’ a lo que no es basura en su entorno. Según él, de toda la mugre que llega a sus manos, hay un 30% que sirve; la demás la pone bajo tierra. Dice que el oficio de reciclador le sirvió para llevar la vida de una manera más tranquila: “Cada vez que alguien me insulta, en lugar de responderle con otro improperio, le digo gracias”.

¡Gracias! ¿por qué?

- Porque cuando escucho un insulto recuerdo dos cosas: que yo sí me puedo controlar ante las ‘palabrotas’ y que, de manera definitiva, yo no soy grosero. ¡Créame! esas son dos razones para agradecer”.

Él sostiene que así debe ser todo en la vida: “las cosas que no nos sirven, se botan o se entierran”.

¿Cómo se puede ser un ‘basuriego’ espiritual?

Un alma fuerte logra maravillas en un cuerpo débil; un pensamiento agradable, destruye un momento triste; y una sonrisa oportuna, es un remedio preciso para una enfermedad. Sienta palpitar la vida en todo lo que ve y analice de esa percepción qué es lo mejor para usted. Si no ve nada agradable, pase a la otra página.

Haga el ejercicio y verá los resultados. Empiece por acercar la cesta de la basura de su oficina y recuerde esto: basura que entra a su vida, basura que se va a la caneca.