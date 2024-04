Inquietud del alma: hoy, ¿qué pasa cuando reprimimos las emociones?

Las inquietudes y la incertidumbre nos asaltan con relativa frecuencia, sobre todo en estos tiempos difíciles. A través de este espacio, usted puede contarnos qué es eso que le afecta su tranquilidad y le ofreceremos algunos ‘consejos para el alma’. Veamos el caso de hoy:

Plantee su inquietud a través del siguiente correo electrónico: eardila@vanguardia.com

Compartir

Testimonio: “Nunca expreso mis emociones, prefiero reprimirlas. Sentirme expuesto me hace sentir vulnerable. Vivo afanado con mis pensamientos y mis angustias me hacen sentir un gran dolor en el alma. ¿Qué consejo podría darme?”.

¿Qué tanto reprime sus emociones?

Respuesta: Las emociones son parte esencial de nuestra vida. Sentimos amor, alegría, felicidad, ira y miedo, entre otras. Por eso es importante reconocer y aceptarlas, so pena de vernos afectados física y mentalmente al no saber de qué manera liberarlas o simplemente al no poder manejarlas.

Me dice que se acostumbró a reprimir su estado emocional. ¿Qué tal si aprende a soltarlo?

Pase por lo que pase, expresarlo le hará bien. Liberar las emociones tiene múltiples beneficios para su estado de ánimo; incluso para su salud sicológica y física.

Se sentirá con menos tensión y, además, ganará claridad al no quedarse atrapado en sus pensamientos.

No tenga miedo de pedir ayuda a amigos, familiares o a un profesional de la salud mental. Compartir su dolor con alguien de confianza puede ayudarle a sentirse menos solo y a encontrar formas de sanar.

Trátese con amabilidad y comprensión en lugar de ser duro con usted mismo. Reconozca que es normal sentir dolor y que merece cuidarse.

Puede canalizar sus emociones a través de la escritura, la música, la pintura o cualquier otra forma de expresión.

Dedique tiempo a conectar con usted mismo a través de terapias como la meditación, la oración o cualquier práctica espiritual que le ayude a encontrar paz interior y fortaleza para enfrentar su dolor.

Reconozca que aparentar fortaleza cuando en realidad está sufriendo solo prolongará su angustia. ¡Hágame caso!

Breves reflexiones

¡Entable un diálogo con Dios!

Dele gracias al Señor por un día más de vida; por su salud y la de su familia; por ese amor, que es su complemento; por su trabajo y por cada éxito; por el alimento que hoy consumirá; por la misma cotidianidad y, en general, por la oportunidad de iniciar cada jornada con grandes expectativas.

No mire hacia atrás con ira, rencor o tristeza; ni tampoco observe hacia adelante con miedo, duda o resquemor. Lo que debe hacer es observar alrededor, siempre con la debida atención para saber quién va de su mano, quién no lo quiere a su lado o quién le está amargando su vida.

Pobre es aquel que piensa que ser feliz es tener casas, cuentas bancarias llenas de dinero o tener joyas; el que es feliz de verdad es quien goza de salud, sabe vivir, aprovecha el tiempo, no guarda en su corazón resentimientos, sabe controlar sus emociones y, sobre todo, tiene a Dios en su corazón.