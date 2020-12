* De mi abuela aprendí que “la persona que no me responde, de alguna forma, ya me respondió”.

Y aunque este no es un asunto religioso, no podemos seguir padeciendo la ‘sed del espíritu’, pues ello no nos permitiría refrescar el terreno para acceder a una vida más trascendental y coherente.

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo, sobre todo en esta época. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo electrónico: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Este año toqué fondo. Hoy me siento naufragando en un río demasiado caudaloso y muy tenebroso. Las cosas no me salieron como me las imaginaba y, por el contrario, he tenido un cúmulo de pérdidas. Mi ánimo sigue en el suelo, a pesar de que tengo buena salud. Estoy próximo a cumplir 50 años y siento que el mundo se me acaba. No sé qué viene para mí. ¿Será que podré salir a flote?”.

Respuesta: Cuando se pasa por una etapa de crisis, como la suya, siempre existirán dos posibles reacciones: quedarse paralizado, embargado y preso de la situación; o moverse para salir del atolladero.

En alguna entrevista que le hice a un nadador senior, que finalmente ganó una medalla a sus 52 años después de haber fracasado cinco veces, él me dijo que para surgir “de alguna forma primero se tiene que tocar fondo”.

Él me lo decía con cierta autoridad pues cada vez que entraba a una piscina y tocaba el piso de la alberca, no le quedaba otra opción que la de impulsarse con los pies para salir a flote.

Pues bien, si usted siente que ya tocó fondo, le llegó la hora de darse ese ‘empujoncito’ para no ahogarse. ¿O acaso cree que se puede quedar quieto, sin hacer nada?

El salvavidas más importante que puede encontrar es la firme decisión de salir del estado en el que se encuentra. Si lo hace, las posibilidades de recuperación irán apareciendo en su camino para que haga uso de ellas.

Y si cree que está inmerso en un río caudaloso, aprenda a ser como el agua de ese afluente, que siempre encuentra la manera de seguir adelante a pesar de las piedras y de los obstáculos.

Tal vez este año no pudo lograr lo que había soñado, pero tenga la seguridad que el próximo habrá tiempo para triunfar. Continuar su camino, más allá de los problemas, es la mejor solución que tiene. Tenga fe y las cosas cambiarán para bien.

Dice que ha tenido pérdidas en este año. Ha de saber que todo lo que le sucede, bueno o malo, es un aprendizaje. Le recuerdo que más allá de lo que usted crea que perdió, las vicisitudes son parte de la vida y ellas le ofrecen sabiduría, experiencia y madurez. Además, es una gran fortuna tener buena salud.

Lo que viene para usted es un reto en el que deberá extraer lo

mejor de la vida. Saque lo mejor de cada situación que le suceda. Si les da una buena cara a los problemas, ellos se verán menos complicados. Sienta el palpitar de su corazón y sepa que todo puede ser una primavera.

¡Pídale a Dios valor, decisión y serenidad para no desfallecer!