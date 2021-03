Solemos ser muy hábiles para ver los problemas de los demás y para emitir juicios sobre lo que ellos deberían hacer; sin embargo, somos tímidos y cobardes a la hora de resolver nuestras propias situaciones.

Eso sucede porque casi siempre nos gusta aconsejar desde la inexperiencia y la inmadurez que nos caracterizan.

Nos la pasamos viendo la función desde el balcón, pero jamás logramos ver que también estamos inmersos en circunstancias que debemos enfrentar.

De igual forma nos resignamos a llevar nuestro propio calvario y no hacemos algo para salir de él.

La verdad es que vivimos encontrando excusas para no enfrentar nuestras complicadas problemáticas, sin contar que somos ciegos y nos confundimos con todo lo que nos pasa.

Insisto en decir que desde la teoría todos somos capaces de aconsejar. Sin embargo, en la vida real solo los que han vivido en carne propia sus dramas y los que le han puesto el pecho a la brisa son capaces de salir adelante.

Desde este refugio espiritual, podríamos resumir el mensaje con el viejo refrán que reza así: “Sabemos predicar, pero muy poco aprendemos a practicar”.

No podemos dejar que los miedos o los pensamientos negativos gobiernen nuestra vida, porque de manera precisa ellos terminarán reforzando nuestros muros.

Yo sé que derribar esos paredones no es un tema fácil, entre otras cosas, porque ellos son nuestros límites.

No obstante, si no luchamos por destruir estas barreras y si dejamos que ellas nos aparten de la realidad, correremos el riesgo de quedarnos anquilosados en el aburrimiento, en la ansiedad y en la indecisión.

Hagamos el ejercicio de cristalizar lo que decimos, no solo para ser coherentes sino también para enfrentar con los pies en la tierra las situaciones que nos surjan.

Aunque no sepamos bien qué hacer, será fundamental tener la iniciativa de sacudirnos de todo lo feo que estén viviendo nuestros corazones.

Reitero que muchos de nosotros, en determinadas circunstancias, no sabemos qué hacer con nuestras vidas y nos sentimos angustiados e impotentes. Sin embargo, si aprendiéramos a ver la vida misma como un gran libro de aprendizaje, entenderíamos que todo tiene un propósito.

Es decir, hay que intentar vencer nuestros propios muros. Y si por alguna razón no lo logramos, al menos podremos aprender algo de las situaciones vividas y así comprenderemos las lecciones del día a día.

No podemos permitir que sean los problemas los que terminen fastidiándonos. Hay que procurar bajar los niveles de ansiedad y tratar de trabajar en nosotros mismos, para dilucidar lo que realmente nos sucede.

Claro que podemos escuchar consejos, entre otras cosas, porque hay que analizar todas las perspectivas. Sin embargo, en el fondo de nuestro corazón sabemos que todas las soluciones están en nuestras propias manos.

Centrar los pensamientos y afirmaciones en acciones propositivas será un primer paso para derribar esos muros.

Orar también es una gran estrategia para destruir tales barreras. No es que baste solo con hacer el enunciado de la plegaria y listo; hay que rezar y actuar.

Recordemos que el solo hecho de acercarnos a Dios nos sirve para llenarnos de valor. Además, con Él nada nos faltará.

EL CASO DE HOY

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo, sobre todo en esta época. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Con todo esto de la pandemia, temo lo peor en lo que tiene que ver con mi futuro. Vivo con miedo por lo que me pueda pasar y el desánimo se apodera de mis días. Quisiera que todo fuera como antes, cuando planeaba las cosas e iba a la fija. Espero que me pueda brindar algún consejo”.

Respuesta: ¿Por qué espera lo peor? ¡Vienen cosas positivas! Además, no puede permitir que el miedo a ese mañana le impida aprovechar el momento presente.

Sé que durante este tiempo de pandemia no es fácil manejar la incertidumbre y se vive con temor por lo que pueda suceder. Pero, debe estar tranquilo. En esta vida no es posible tener todo bajo control y obviamente su mundo no está ‘libreteado’.

Incluso mucho antes de la pandemia, la incertidumbre siempre hacía parte de la cotidianidad.

Por lo que veo, usted ha estado refugiado todo el tiempo en una falsa zona de confort y ahora, cuando el mundo cambió a juro, se llena de inseguridades.

Cada día que se vive es una decisión: algunas veces acertará con los pasos que dará y en otras ocasiones algo se vendrá al traste; sin embargo, la experiencia de vivir consiste en caminar, mirar hacia el frente y no abatirse si algo no sale como lo tenía planificado.

Si está anclado en el temor por el mañana, se arruinará el día de hoy. ¡Grave cosa si arruina su presente! La clave será centrarse o enfocarse en lo que vive actualmente y dejarse sorprender por lo que Dios le regale mañana.

Al leer su carta percibo que se está dejando atrapar por sus pensamientos negativos y se deja llevar por emociones que lo atosigan en esta dura época. Debe ponerle freno a tanto pesimismo y por eso debe asumir las riendas de su vida de una vez por todas. Le garantizo que cuando lo haga, se sentirá libre.

Téngase fe, valore las potencialidades que tiene, procure reforzar aquellos aspectos en donde se considera débil y atrévase a correr los riesgos que sean necesarios, sin que por ello tenga que jugar su suerte a los dados.

Pídale a Dios sabiduría, no para que le solucione todo en un abrir y cerrar de ojos sino para que le dé fortaleza para asumir lo que le corresponda hacer y, sobre todo, para que le ayude a ser flexible y espontáneo.

Insisto en decirle que no puede intentar controlarlo todo. Es mejor aprovechar la situación por la que hoy atraviesa para conocerse más y para demostrarse a usted mismo de qué pasta está hecho. Hágame caso y verá que todo fluirá para bien. ¡Dios lo bendiga!

REFLEXIONES CORTAS

* Darle las ‘gracias’ a Dios es saber que el corazón tiene memoria y que Él siempre lo abrigará. Por eso, si la plegaria que pronuncia en su cotidianidad tiene que ver con el agradecimiento, el Señor siempre estará a su lado. Dele gracias por la salud, por la vida, por su familia, por el trabajo y en general por cada minuto que le permita estar aquí.

* Siempre que dude de lo lejos que podrá llegar, tenga presente lo que ha hecho para estar en donde está. No olvide que antes de cualquier carrera libró su propia batalla y, mejor aún, fue capaz de ganar la competencia. No tenga miedo, logrará todo lo que se proponga.

* No deje que la burla de otro destruya su paz interior. Ninguna crítica destructiva puede sacarlo de casillas, ni mucho menos lo debe frenar. Siempre crea en sus capacidades, mire hacia el frente y recuerde que usted vale más que los comentarios desobligantes de otras personas.

* No se queje tanto por las situaciones difíciles vividas, tal vez sin ellas no habría podido demostrar su entereza.