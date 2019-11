Testimonio: “Vivo decepcionado porque no me llegan la cosas que tanto espero. Me empeño en lograr el éxito y trabajo con disciplina; no obstante, siento que Dios jamás me premia. Y no es que sienta envidia por las personas, pero no entiendo por qué a algunos de mis compañeros, sin hacer mayor cosa, sí obtienen mejores resultados que yo. ¿Qué puede estar pasándome?”.

Respuesta: Un profesor del Colegio Salesiano siempre me repetía lo siguiente:

“Deje de esperar cosas en la vida y, cuando menos piense, ellas empezarán a sucederle”.

Al leer su inquietud me viene a la mente esta sabia frase y siento que ahí está la respuesta a lo que me pregunta.

Me parece oportuno hacer eco de esa vieja recomendación, entre otras cosas, porque ella resume el mejor consejo.

No esperar nada, además de aliviarle esa ansiedad que padece le permitirá actuar con equilibrio, tener apertura y gozar de paz interior.

No le estoy sugiriendo que se quede con los brazos cruzados. ¡Ni más faltaba!

Sólo pretendo decirle que si tiene serenidad y mantiene su fe viva, las cosas se le darán; tal vez no el tiempo suyo, pero sí en el de Dios.

Desactive sus miedos, aleje de su cotidianidad esos pensamientos grises que lo acompañan y deje que la vida fluya. Si mantiene una actitud abierta, las bendiciones lo arroparán cuando usted menos lo imagine.

Le sugiero que le haga una ‘reingeniería’ a la actitud aburridora que hoy experimenta.

No dude que Dios lo premiará en el momento que Él determine como conveniente. Tenga en cuenta que lo que ha de ser, será. Mientras usted tenga claro cuál es su prioridad, las cosas irán sucediéndose tal y como deben ser.

Lo que usted tanto anhela, siendo propositivo, empezará a alinearse de manera perfecta y lo llevará al lugar que quiera llegar. Conclusión: No espere nada, si es para usted le guardarán.

Una última recomendación: Entienda que la vida no siempre resulta a su antojo y no siempre lo que piensa que es bueno para usted lo es.

Dicen por ahí que “no hay mal que por bien no venga”.

A veces hay cosas que salen mal y otras salen bien, pero lo importante es que se enfoque en una idea a la vez para que no dé vueltas sin sentido.

Deje que la vida lo sorprenda, pues ella está llena de cosas inesperadas.

Por último, quiero decirle que el Creador premia al que persevera. Le planteo que le pida a Él que lo ilumine en las decisiones. ¡Mil bendiciones!