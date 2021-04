Nos hemos acostumbrado a aferrarnos a personas, a espacios y a trabajos con la esperanza de que nos sostengan.

De manera desafortunada vivimos ‘de los restos’ y nos refundimos en relaciones desgastantes, en puestos laborales tediosos y en vidas muy curtidas por el aburrimiento.

Nos cuesta trabajo poner punto final. A pesar de que todo lo que nos rodea nos indica que el proceso ha terminado, nos quedamos añorando un ayer que no volverá y nos olvidamos de ir más allá de ese espectro anímico.

Dejar ir es tal vez una de las cosas que menos sabemos hacer, a pesar de que ese es un frente de acción en el que todos debemos centrar nuestras energías.

¡A veces no es culpa nuestra! Nos enseñaron a creer que todo era para siempre, cuando la verdad es que cada cosa tiene su tiempo, su hora o su momento y, cuando menos esperamos, llega el fin de una manera súbita.

Eso les pasa mucho a las personas que están a punto de pensionarse y no quieren abandonar sus oficios; lo mismo les ocurre a esas parejas desgastadas por la rutina, que esperan vivir un amor que hace mucho feneció; y también se ve mucho en aquellas oficinas en donde tanto gerentes como empleados no entienden que la dinámica cambió e insisten en seguir modelos mandados a recoger.

Los ciclos se deben cerrar, so pena de quedarnos enterrados emocionalmente en vidas lánguidas, deprimidas y decepcionantes.

Ojo: no se trata de ser malagradecidos con lo vivido o de olvidar de tajo todo lo que se ha experimentado, sino de aprender a sanarnos y, sobre todo, de entender que tenemos derecho a experimentar los nuevos retos que la vida nos trae.

Y los únicos que podemos hacer eso somos nosotros mismos; por ello es preciso tener al menos una gota de conciencia.

Las nuevas realidades, los cambios e incluso las alteraciones sorpresivas que los tiempos actuales nos presentan no dan pie a espera.

La historia siempre ha estado llena de cambios; el problema es que no tenemos memoria y de manera testaruda pretendemos anquilosarnos en un libreto obsoleto.

Nuestra existencia es un continuo fluir y, en ese orden de ideas, usted, yo y todos en general debemos surgir con las variaciones y las experiencias nuevas. A veces hay que agradecerle al tiempo que, con su soplo, suele llevarse todo aquello que hoy ya no nos permite crecer, así eso nos duela.

Dejemos de mirar hacia atrás y levantémonos hoy con la firme decisión de visualizar un nuevo horizonte, dando por terminadas esas etapas en las que por físico sentido común ya no podemos permanecer.

REFLEXIONES BREVES

* Orar con devoción

No hay nadie que haya orado con devoción y no haya visto los resultados a sus súplicas. Pero lo mejor es que cuando usted decide dialogar con Dios, Él le deja rastros de sus bendiciones como la paz, la serenidad, la tranquilidad y la confianza en cada una de sus actuaciones. De hecho, se han descubierto infinidad de efectos positivos al recitar una plegaria con el corazón; y entre ellas está la posibilidad de alejar cualquier destello de depresión.

* Sanos consejos

Debería ser capaz de decir la verdad delante de los fuertes y jamás mentir para pretender ganarse el aplauso de los débiles. Le es preciso tener la fuerza suficiente, sin que por ello se ausente del sentido común.

* Leer la Biblia

Sin ser fanáticos ni nada por el estilo, leer la Biblia le enseña a predicar con el ejemplo. Las Sagradas Escrituras, en últimas, nos hablan de buenas acciones, de entender que todo en la vida se paga y que, de la Mano del Señor, podremos ser felices y servir a la humanidad.

* ¡Sonría!

Dicen que no hay nada más importante en la vida que aprender a escuchar el sonido de su sonrisa. Ella es un bálsamo que endulza sus sentidos y lo ayuda a ver su entorno de una forma revitalizante.

EL BUZÓN DE NUESTROS LECTORES

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo, sobre todo en esta época. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Mi mundo está a punto de destruirse. La pandemia hizo que mis actividades diarias, las que siempre me ofrecieron comodidades, se desmoronaran al punto de que estoy sin un rumbo estable. Por fortuna no me he enfermado. No sé cuánto demorará esta crisis, pero francamente me siento abatido cada día que pasa. ¿Qué consejo me podría dar?”.

Respuesta: Es relativamente normal la angustia que vive. La tranquilidad que tenía se empezó a resquebrajar y, dadas las circunstancias por las que atraviesa, lo embarga una fuerte tensión.

Yo sé que ese virus le ha puesto el mundo de rodillas y que se siente impotente con su paso arrollador. Pero analice que la pandemia nos ha atacado a todos y, quiéralo o no, está en cada quien ser resiliente para no dejarse derrotar por él.

Si logra aprender a manejar su estado de ánimo y con él sus emociones, podrá interpretar lo que experimenta actualmente como lecciones, antes que como abatimientos.

No todo es nefasto, si reflexiona bien usted goza de buena salud. ¿No cree que esa es una razón válida para sentirse bien?

Si se rinde, su confianza quedará ‘en cero’ y ahí sí será muy difícil actuar con serenidad. Así vea que todo a su alrededor está hecho trizas, tenga claro que ser fuerte es su mejor opción; es más, yo diría que la única salida que tiene, a menos de que piense ‘echarse a morir’.

Entiendo que quiera desahogarse. Y si siente que debe llorar, hágalo; pero no se sumerja en el mar profundo del abatimiento. Para poder restaurarse tendrá que tomar la decisión de ver esta etapa de su vida como un valioso reto para demostrarse de qué pasta está hecho.

Si se propone enfrentar la situación, si analiza las posibles salida, si se tiene fe y si pone las cosas en las Manos de Dios, Él lo recompensará. Después renacerá y se levantará para gozar de experiencias de mayor calidad.

La vida se trata de disfrutar cada día afrontando las problemáticas, viviendo cada momento con la mayor dignidad posible y, sobre todo, teniendo claridad de quién quiere ser en su futuro más cercano.

Lo invito a elevar al cielo la siguiente plegaria, la cual reza así:

Señor, deme serenidad, fortaleza y sabiduría para interpretar lo que pasa a mi alrededor. Deje en mis manos lo que puedo solucionar y ofrézcame una luz de esperanza en lo que no esté a mi alcance. Amén.