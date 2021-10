¡Aprender a soltar!

No nos aferremos tanto a los egos, no pretendamos tener siempre la razón, sepamos guardar silencio cuando corresponda y dejemos esa imperiosa idea de querer descrestar a los demás por lo que tenemos.

No estoy hablando de soltar el trabajo, ni de mucho menos de dejar tirado todo de buenas a primeras; de eso no se trata este texto.

Lo peor es que somos tercos y no somos capaces de pasar la página de todo aquello que ya no tiene razón de ser en nuestra vida. Tal vez eso se da porque vivimos muy pendientes de aferrarnos a lo que hemos ganado, sin darnos cuenta de que en realidad muchas cosas nos sobran.

No sabemos conjugar el verbo ‘soltar’ y tampoco nos hemos acostumbrado a ‘dejar ir’; esas son las acciones que menos solemos hacer. Si las practicáramos más a menudo, podríamos desterrar remordimientos, rencores, culpas, ocupaciones o compromisos que nos atan y que no nos permiten evolucionar.

Testimonio “No soy muy religioso, pero sí trato de ver lo expuesto por Jesús en mi vida cotidiana. Sin embargo, por más que intento, no logro evidenciarlo. Desde su perspectiva, ¿Dónde está Dios? ¿Cómo puedo ver a Jesús a mi alrededor, sin tener que estar casado con alguna religión, pues no sirvo para eso?”.

Respuesta: Me parecen muy interesantes sus inquietudes porque, de alguna forma, nos invitan a replantear nuestras fórmulas y nuestros lenguajes sobre Dios, de manera precisa, desde la experiencia del día a día. Empiezo por decirle que lo que usted y yo conocemos como ‘cotidiano’ no es lo ‘simple’, ni mucho menos lo ‘superficial’. Ello encierra momentos, perspectivas y situaciones que, sin siquiera notarlo, componen nuestra existencia. Podría hablarle de un amanecer, de una agenda en el trabajo, de un problema, de la familia, de la vida misma, de un beso, en fin... Si lo analiza bien y recurre a las Sagradas Escrituras, leerá en sus apartes que Jesús nos habla en parábolas del Reino de Dios y para ello se basa en las cosas más lindas y sencillas.

Es decir, lo cotidiano no es nada ajeno a la realidad que Jesús nos mostró; de hecho, no necesitamos ser religiosos o vivir sumergidos en credos para ver al Creador en nuestra cotidianidad: bastaría con verlo en la sonrisa de un niño o en una persona que ayuda a un enfermo. Sería suficiente con poder darle un abrazo a alguien que nos lo solicite, con perdonar a esa persona que nos falló, con no juzgar, con no inmiscuirse en chismes o incluso con ser misericordioso con los demás ante una necesidad o una angustia.

Todos los días tenemos esa capacidad de ver el Reino de Dios a nuestro alrededor, tanto en las angustias como en las felicidades y bendiciones que cada día nos llueven del cielo.

Ver a Dios en lo cotidiano va desde lo sencillo hasta los momentos más sublimes de nuestro mundo, para tener una sana experiencia en relación con los demás y poder alcanzar un crecimiento interior como personas.