Testimonio: “Desde que comenzó la pandemia vivo en miles de angustias y se me han acelerado los episodios de ansiedad. A veces no logro conciliar el sueño y me levanto desganado. Lo peor es que veo en las redes sociales informaciones catastróficas, las cuales me estresan más. También me siento inútil. ¿Cómo bajar estos niveles de preocupación? Le agradezco su consejo”.

Respuesta: Desde que se encendieron las alarmas por el coronavirus, sobre todo durante las últimas semanas, han aumentado los niveles de angustia y ansiedad entre la gente.

Lo que a usted le ocurre les sucede a muchos, no sólo por el confinamiento sino en general por la incertidumbre que ha traído la pesadilla del COVID-19.

El desánimo avanza y de ahí su dificultad para dormir, la falta de energía e incluso ese sentimiento de inutilidad que percibe.

En su caso me parece fundamental mantenerse activo y motivado de dentro hacia afuera, y tomar medidas para proteger la mente.

Debe hacer ejercicios, respetando las reglas del pico cédula; refúgiese en la lectura positiva; practique técnicas de relajación; y si es posible, trate de orar.

Por favor, evite ver demasiada información sobre el virus, de manera especial las llamadas ‘fake news’. No es negarse a la realidad, es sólo leer lo justo del tema y listo.

Establezca ‘tratados de paz’ con usted mismo; y tenga paciencia y empatía con su entorno.

Deje de ‘pensar en negativo’.

La cuarentena no es mala, es una sana medida para sobrellevar esta crisis y comprenda que ella se hace por un bien mayor.

Asuma que está haciendo algo positivo por usted y en general por los demás.