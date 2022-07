Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo, sobre todo en estos tiempos. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Recuerdo cómo era mi vida hace diez años y le cuento que me sentía feliz con mis cosas y con lo que hacía. No es que hoy esté mal, porque de todas formas me encuentro frente a nuevas situaciones que son interesantes. Sin embargo, añoro ese tiempo vivido, en donde mi mundo era muy descomplicado. ¿Qué debo hacer para no sentirme así? Le agradezco una respuesta. Gracias”.

Respuesta: Al leer su carta percibo que su mente está atrapada en situaciones pasadas o en recuerdos que, a decir verdad, no le permiten estar en su momento presente. Hace rato que debió pasar la página y, por no hacerlo, está frenado y atrapado en nostalgias que no lo conducen a nada.

Es hora de desapegarse; es decir, debe soltar esa ancla que lo tiene sumergido en el ayer y que además le está robando energía.