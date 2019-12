Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Inquietud: “Estoy bajo de nota porque todo lo que anhelé para este 2019 se esfumó. ¡Me siento triste! En años anteriores sí me había ido bien. Sé que fui un tonto y no trabajé duro. Hoy me siento demasiado decepcionado conmigo mismo y me siento un ‘bueno para nada’. También he alimentado odios contra muchas personas y vivo triste. No sé cómo recuperarme, pues me siento achantado con mi vida. Qué feo que todo esto me pase en plena Navidad”.

Respuesta: Creo que se está planteando una tormenta en un vaso de agua. Al leerlo, me doy cuenta de que está cayendo en un estrategia letal para usted: la del descrédito personal.

Todos hemos fallado en algún momento en nuestros proyectos y no por eso somos ‘buenos para nada’. Errar está en el marco de las posibilidades y eso de todas formas no es el fin del mundo.

A mí me ha ocurrido que, por más fuerza de voluntad que le he puesto a algo, los resultados se han quedado en ceros.

En más de una ocasión y a mitad de camino perdí la motivación y al final terminé con un profundo sentimiento de frustración. No obstante, asumí mi grado de responsabilidad en lo ocurrido y en la medida de lo posible tomé correctivos.

¿Por qué se castiga sin piedad?

Sí debe evaluarse, pero no lo debe hacer con un látigo en la mano. Si falló indague qué pudo haber pasado y adopte planes de contingencia. ¡Siga adelante!

Tiene que aprender a sobreponerse a los fracasos, a perdonarse sus propias equivocaciones. ¡Hombre, es de humanos errar!

Tal vez se ha planteado metas difíciles de lograr y eso es lo que hoy lo mantiene frustrado. Si no logró lo que se planteó este año, tendrá al próximo 2020 para equilibrar las cargas y recomenzar.

¡Por favor... Sea amigo de usted mismo! De esta forma se irradiará la suficiente buena vibra como para recomponer el camino.

Me dice que sí tuvo éxito en años anteriores. Pues, apóyese en las imágenes de esos logros para proyectarse hacia nuevos triunfos.

Disfrutar de manera serena los buenos resultados del ayer podría ser una buena estrategia para reforzar su autoestima, que hoy está por el piso.

Después de hacer eso, entienda que puede realizar mucho más de lo que ha realizado hasta ahora. Téngase fe, persevere y asuma con responsabilidad lo que venga.

Mantenga su mente en positivo. Sus pensamientos de felicidad son factores claves para su bienestar y le darán la tranquilidad para asumir cualquier reto que se vislumbre en su horizonte.

Viva alegre, suéltese de las presiones y goce esta Navidad.

Sea agradecido con los dones y las bendiciones recibidas y jamás pierda la fe, menos en esta época decembrina.

El positivismo es saludable y le garantiza el equilibrio interno. Cuide sus pensamientos. Nada sienta mejor a su cuerpo que el crecimiento de su espíritu.

Perdone que le insista, pero el amor a sí mismo es un decreto natural que Dios puso en su corazón, sin que por eso tenga que ser ególatra.

No odie a nadie ni se desenamore de la vida. El desamor que se tenga causa un fuerte desajuste mental y emocional; además lo afectará más y puede provocarle graves desórdenes.

Haga una evaluación equilibrada, detecté en qué falló y dispóngase a recomenzar. No vale la pena amargarse. ¡Hágame caso y verá que le irá mejor!