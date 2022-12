Asumir el reto es la mejor forma de ver el cambio

Transformarse es una ley de la vida. Y si no la aceptamos estamos condenados al tedio, a la rutina, al aburrimiento y a la misma desaparición. Si no lo cree, mire a una mariposa. A ella no siempre la vimos haciendo gala de sus hermosas alas; antes de ello era una pequeña oruga que fue creciendo en tamaño hasta terminar envolviendo todo su cuerpo con seda y formando un capullo. La metamorfosis de ese insecto nos recuerda que estamos obligados a transformarnos y que, tarde o temprano, la vida misma nos hará lanzarnos al ruedo. Como seres humanos deberíamos entender que, si queremos volar y llegar lejos será preciso estar dispuestos a correr riesgos y a renunciar a zonas de confort; en síntesis, debemos atrevernos a vivir. Usted decide qué cara ponerle a los problemas ¿Qué tanto se ha transformado usted? ¿Acaso le opone resistencia a un reto? Insisto en decir que el cambio es una característica integral y, quiéralo o no, la propia cotidianidad lo enfrenta a modificaciones permanentes. Obviamente todo es un proceso, tal y como le ocurre a la mariposa. En cada alteración hay un movimiento interno, un aprendizaje y un riesgo. Y este último factor, por el trance que representa entrar en otro ambiente, es el que mucha veces hace que usted se frene. El sentir demasiado miedo de perder lo que ya ha ganado o retroceder en lo que ha avanzado hace que se llene de temores. ¡Y eso es relativamente normal! A todos, por alguna razón, nos aterra la idea de exponer lo que con tanto esfuerzo hemos logrado. Pese a ello, debe tomar una decisión y ella dependerá solo de la fuerza de voluntad que tenga para dar ese primer paso. Cualquiera que sea la decisión que tome, le advierto que no puede vivir sumergido en la negatividad, porque ella hará que a toda hora vea las cosas fatalistas y se sumergirá en un mar de incertidumbres. Si se queda quieto, se estanca o se refugia en ‘las cuevas de la cobardía’ en la que suele estar, usted mismo estará emitiendo una voz de rechazo de la vida misma y, por ende, quedará enclaustrado en la pasividad. Así las cosas, cambiar es la única forma de continuar creciendo, inclusive para experimentar la vida como algo satisfactorio. Tenga presente que cada vez que se decida modificar algo en su mundo, sobre todo cuando sabe que es benéfico y necesario, obtendrá recompensas para su crecimiento. En el fondo su principal responsabilidad es la de evolucionar a medida que pase el tiempo, direccionando su enfoque con base en sus propias aspiraciones y capacidades. Ojo: ¡No se trata de cambiar por cambiar! El secreto de todo aquel que consigue una alteración es hacer lo que le corresponde y dejar de hacer lo que sabe que es perjudicial. ¡Es así de sencillo y a la vez así de difícil! Porque eso implica una gran fuerza de carácter para poder dejar de lado lo establecido. BREVES DE HOY

* La Navidad no es un asunto de abrir regalos, ella se trata de encontrar la llave para abrir el corazón. Aproveche esta temporada para darle gracias a Dios por todo lo que le otorgó este año y por lo que está por llegar. Recuerde que si tiene fe, Él lo colmará de bendiciones. * Respete lo que piensan otros; comprenda lo que sienten por usted, incluso si alguien no lo quiere; y si lo juzgan, trate de ser tolerante, no lo tome personal y asúmalo como una confesión del otro. Cada quien habla de lo que tiene en su mente y da de lo que conserva en su corazón. * Es fundamental que cuide el jardín de su mente, pues está comprobado que el pensamiento que riegue sobre él, crecerá. Recuerde que cada vez que es capaz de cultivar su mente y no se deja llevar por una semilla ‘mala’, tendrá la oportunidad de no quedar atrapado dentro de ella. SINGULAR DECÁLOGO

1. No regale su trabajo. 2. No dé consejos que no le pidan. 3. No guarde sus emociones. 4. No suplique. 5. No suponga. 6. No dependa de nadie. 7. No pida prestado. 8. No pida perdón más de una vez. 9. No mendigue amor. 10. No crea que porque es poderoso puede atropellar a la gente. ¡CUÉNTENOS SU CASO! Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo, sobre todo en los tiempos difíciles. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su caso o su testimonio a Euclides Kilô Ardila al correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Me compliqué la vida por decisiones tontas, las cuales hoy me hacen sentir bastante aburrido. Le doy vueltas al camino que tomé y me da rabia. Creo que me enredé más de la cuenta y ahora no logro salir de esta frustración. ¿Por qué fui tan bobo? ¿Acaso eso me pasa por ser un hombre joven? La agradecería una recomendación para mi situación”.

Respuesta: Diría que todos, jóvenes o mayores, podemos llegar a ser complicados en varios aspectos. Por alguna razón, cada quien entremezcla miedos con inseguridades, frustraciones y ansiedades. Aunque usted no me da mayores detalles de la supuesta decisión errada que tomó, no tiene que vivir amargado. Y se lo digo para que comience a eliminar el drama que le rodea o el que usted mismo vive nutriendo con sus pensamientos grises.

Si toma una decisión errada, no se quede amargado. Vea la situación como una lección y trate de mejorar. Enmiende la falta y siga adelante.

Es claro que, por lo que me cuenta, que optó por un camino que de pronto le ha parecido que no fue tan acertado, pero finalmente no debe quedarse lamentándose, ni mucho menos puede vivir enfrascado por lo sucedido. Fue su elección y debe asumir las consecuencias, pero nada saca con vivir deprimido.