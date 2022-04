Recuerde que, dada su naturaleza de Hijo de Dios, tiene todas las capacidades necesarias para salir triunfante de los conflictos y de hacer de ellos sus fuentes de poder. Atrévase a mirar de frente su actual situación y no siga planteándose excusas, como el trabajo o la falta de tiempo, para no enfrentarlo o resolverlo de una forma valiente.

Debe entender que usted es un guerrero por naturaleza y por eso no le conviene encerrarse en la indiferencia. Ser pusilánime, en últimas, se convertirá en una verdadera cárcel para su alma y le garantizo que no encontrará ni alivio ni paz.

Si no le pone el pecho a la brisa, llegará un momento en el que ya no tendrá nada qué hacer y ese dolor de cabeza se volverá más intenso y terminará pasándole la cuenta de cobro por tanta postergación.

Así las cosas, no puede ‘hacerse el loco’ ante determinada situación difícil, ni mucho menos debe permitir que el problema que le rodea siga su curso como ‘si no pasara nada’ o sin recibir de usted la debida atención. Esa inercia lo afectará más, ya que ese asunto sin resolver estará cada vez más enredado.

* Tome distancia de las personas que nunca admiten que están equivocadas y que solo culpan a los demás. Cuando alguien siempre incrimina de las cosas a otros, tampoco asume su propia responsabilidad en lo que le ocurre personalmente.

* Si algún día tropieza y cae, levántese. Usted es humano y no está exento de dar un mal paso y, aún así, siempre podrá superar ese momento. ¡Deje de vivir preocupado por esa caída! Fíjese en el sol y recuerde que él cada mañana se levanta con más resplandor.

* Usted puede atreverse a caminar, aunque sea descalzo; a sonreír, aunque no existan mayores motivos para hacerlo; a ayudar a otros, aunque no reciba aplausos; a perdonar, así su villano no se haya arrepentido; y a orar, más allá de que sus problemas desaparezcan o no.

