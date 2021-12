Le reitero que la vida no siempre le da lo que quiere o no siempre es cómo le gustaría que fuera, pero eso no debe evitar que intente ser feliz. Después de todo, vivir también significa experimentar y probar.

Antes de lamentarse o preguntarse por qué las cosas no le salen como quiere, o por qué tiene tan ‘mala suerte’, pregúntese si realmente está siendo coherente en su forma de actuar frente a las aspiraciones que tiene y si está trabajando conscientemente por lo que quiere conseguir para su vida. No hay peor mentira que la que uno se dice a sí mismo, así que el primer paso que debe dar es ser honesto con su propio yo.

* La lluvia no solo moja, también pinta los cielos y alegra los corazones. No en vano dicen que con ella llegan las influencias espirituales sobre el plano terrestre. Por eso, ella está asociada con la limpieza, con la sanidad y con la misma prosperidad.

Testimonio: “Mi estado de ánimo se ha ido estropeando durante los últimos meses. He pasado por situaciones difíciles en el trabajo y afronto otras cosas personales, que sumadas al estrés, hacen que a toda hora viva triste. No sé por qué me dejo afectar tanto de mi entorno y no sé qué hacer para reanimarme. Antes mi vida era más alegre”.