Ya nuestra familia recuperó el lugar del que la habíamos desplazado; la palabra ‘solidaridad’ ya no es ajena a nadie; lo material, por fortuna, no nos trasnocha del todo; y la importancia de la salud, que en más de una ocasión estuvo relegada por los afanes diarios, tomó el prioritario puesto que siempre ha requerido.

* Quien siembra la verdad, cosecha la confianza. Si maquilla su realidad perderá toda credibilidad.

Testimonio:

Testimonio: “¿Por qué la felicidad nunca es completa? ¿Por qué me faltan siempre cinco para el peso? ¿Por qué otros sí pueden ser felices y yo solo recibo puchitos de alegría? Tengo un buen puesto laboral, gano bien, tengo un agradable hogar y mi salud es de lo mejor. Sin embargo no me encuentro bien y no le veo nada de extraordinario a mi realidad. Es algo que no logro entender y quisiera que me ofreciera algún tipo de asesoría. Se lo agradecería de todo corazón. Muchas gracias”.

Respuesta: Los cuestionamientos con los que inicia su carta, a mi juicio, pueden tener las ‘mil y una respuestas’.

Y lo digo porque lo que para usted es felicidad, puede no serlo para los demás.

Por lo que leo, entre líneas, usted no se muestra satisfecho con todo aquello que tiene; sin embargo, muchos sí añorarían desempeñar un buen puesto en la compañía, tener excelentes ingresos salariales, vivir en un sitio digno al lado de una bonita familia y, lo que es más importante, gozar de buena salud.

Tal vez no exista una felicidad completa, pero podría empezar por agradecerle a Dios por las bendiciones recibidas.

Quiero conectarme con la expresión coloquial con la que redacta una de sus preguntas, solo para decirle que debería dejar de cuestionar el hecho de ‘que le falten los cinco para el peso’ y, en lugar de ello, bendecir al Señor por los ‘95 centavos’ que hoy están en su bolsillo.

Dicho de otra forma: deje de hablar desde el rol del victimismo, que no lo conducirá a ningún grado de satisfacción, y disfrute lo que hoy posee.

Sin ánimo de sugerirle que sea conformista, porque de eso no se trata este consejo, me gustaría recomendarle que no se empeñe en buscar la felicidad en aquello que no tiene.

Sea consciente de la necesidad de valorar a su familia y su trabajo, y en general goce de cada una de las circunstancias que inciden en su posibilidad de ser feliz. Fluya con esas situaciones cotidianas antes que con cosas extraordinarias.

Además, recuerde que su felicidad es el compendio de lo que usted ha ido haciendo a lo largo de toda su vida.

También debo decirle que, desde lo que puedo percibir en su carta, no tiene claro cuál es el camino que quiere dar en ese trayecto hacia su felicidad. Es por eso que ‘se enreda la pita’ y termina sumergido en una crisis existencial en la que no sabe cómo avanzar.