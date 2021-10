Pero ojo, no podrá crecer si no está dispuesto a soltar las cosas negativas que hoy lo tienen agazapado.

No puede permanecer en ese estado en el que ‘todo es igual’ y nada lo maravilla ni lo sorprende. Ya ha pasado por 19 largos meses de encierro y de monotonía tras la pandemia, como para que ahora pretenda seguir viendo su mundo pasar ‘sin ton ni son’. Debe modificar todo aquello que no le haga feliz.

Desátese del pasado y acepte que el día más importante de su vida es hoy. Le corresponde renovarse y, por ende, crecer.

Testimonio: “A los 58 años me siento un veterano agobiado y cansado por varias decepciones padecidas durante los últimos meses. He sido un tonto y soy el culpable de mis frustraciones. No tengo ganas de empezar nada nuevo, pues mi suerte está echada y ya no puedo dar más. Me gustaría que me ofreciera sus consejos. Gracias”.

Respuesta: Este no es un tema de años, por más ‘veterano’ que se considere. Y más allá de que haya afrontado varias decepciones, sí tiene la posibilidad de volver a empezar. Cada día usted dispone de 1.440 minutos para renacer; pero todo depende de su actitud y de lo diligente que sea para reconstruirse.

Evite la ansiedad y piense un poco más en lo que le falta por vivir. Destierre ya esa idea absurda de que “ya no puede dar más”. ¿Qué es eso de que su “suerte está echada”? No se quede esperando a que las circunstancias lo obliguen a cambiar ‘a juro’.

Debe darse un espacio para el silencio y para cultivar así su vida interior. Aproveche ese silencio reflexivo para mirarse con empatía, con amor y, sobre todo, sin autorecriminaciones.

Tome las riendas y asuma de manera decidida su tarea renovadora. No piense que por estar “agobiado” o “cansado” no puede recomponer sus ‘tejidos anímicos’. ¡Todo lo contrario! Es ahora cuando podrá sanarse e incluso sé que llegará más lejos de lo que usted mismo alcanza a imaginar.

La calma, la serenidad y unas buenas gotas de fe y entusiasmo serán claves para volver ‘al ruedo de la vida’.

Libérese de todas esas ataduras internas con las que ha vivido durante estos últimos meses porque ellas, sin siquiera notarlo, lo llevaron a ese estado de quietud en el que se encuentra. Prométame que me hará caso y luego me cuenta cómo le va. ¡Dios lo bendiga!