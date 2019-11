Claves para sembrar la semilla de la felicidad

Eso se logra de muchas formas. ¿Cómo? No les dé importancia a cosas triviales; viva intensamente cada situación para no arrepentirse más tarde por no haberla aprovechado; y no permita que los días se le vayan como el agua entre los dedos.

Testimonio: “Tengo tantas preocupaciones que, al llegar por la noche, todo me atormenta a mi alrededor. Me acuesto a la cama y los pensamientos afloran y me exaspero más; de hecho hay noches en las que no logro conciliar el sueño. En el día me guardo todo, aunque paso días alterados, pues las angustias no dejan que tenga paz. Algunos amigos me dicen que no me preocupe y que deje que las cosas se me vayan resolviendo poco a poco. Espero que me regale uno de sus acertados consejos”.

Respuesta: Dicen que todo lo que ha permanecido callado durante el día, al final termina susurrándonos en el oído durante la noche. Y es que a esa hora, de manera desafortunada, le mente termina ‘nutriendo’ nuestras angustias y acelerando nuestros desánimos.

Refugiados en nuestros cuartos, regresan todos esos pequeños problemas y fastidios cotidianos que durante el día no tenían importancia y que, al parecer, cobran vigencia.

Le confieso que eso nos pasa a muchos; no obstante, hay que prestarle la debida atención para que esto no se convierta en un tema grave de insomnio y, por ende, en un problema de salud que alterará cada vez más su calidad de vida y su rendimiento diario.

¿Sabe algo? Es por los altos niveles de estrés al que está expuesto en la actualidad que su mente no deja de ‘darle vueltas y vueltas’.

Lo que le ocurre es que no ha logrado desconectarse de su rutina y continúa tratando de solucionar problemas o dificultades del día a día.

Yo también padecí de esta situación, pero después de muchos desvelos entendí que estaba buscando soluciones fuera de mí. A veces pensaba que lo único que podía hacer era esperar a que los problemas se me fueran resolviendo poco a poco, cuando lo que debía hacer era enfrentar mi realidad.