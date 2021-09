¿Cómo desenredar la pita?

Ahora bien, no se atormente con sentimientos de culpabilidad. Cuestionarse por cosas como ¿Por qué permití que eso me ocurriera? o ¿Por qué fui tan tonto? no le resuelven nada y lo único que le dejan es un profundo grado de tristeza.

Si en estos días atraviesa por alguna dificultad, tenga la certeza de que podrá solucionarla. Eso sí, primero regálese unos minutos para imaginarse que nada ha ocurrido. No se trata de esquivar la situación, sino de dejar que la angustia no aflore y tampoco lo atropelle. ¡Eso hará que vea la cosa menos traumática!

Lo peor es que, en medio de la adversidad, se sienten culpables por el ritmo de vida que llevan y por no tener iniciativas; al punto que emprenden la retirada, pues no son capaces de tomar decisiones.

Todo problema tiene una solución. Lo que pasa es que usted está tan enfrascado en las preocupaciones, que no logra diseñar una ruta de salida.

Después de ello es fundamental que defina el problema en términos precisos; es decir, identifique bien qué es lo que le pasa. Eso será clave si quiere tomar la mejor opción para resolverlo.

Insisto en que no puede escapar. Todo lo contrario, hay que tener valor para afrontar las cosas. Salir corriendo no está entre las posibilidades válidas.

Usted sí puede recomenzar y desenvolverse de manera constructiva. Es decir, tiene en su mente la posibilidad de remplazar el enredo por el orden; solo que debe hacer lo necesario para recuperarse pronto.

También es válido soñar con que el problema se le solucionó. Esto equivale a pensar de una manera positiva. Muchas veces cuando usted sueña, le pone fin al pesar de su corazón y a los enormes conflictos que le genera una situación difícil.

¡Finalmente tome decisiones!

Nadie dice que no se pueda equivocar; pero si no se decide a actuar, se quedará anquilosado y ‘no desenredará la pita’.

EL CASO DE HOY

EL CASO DE HOY

Testimonio:

Testimonio: “Me siento muy mal porque algo que había soñado no me salió como yo esperaba. Estoy decepcionado de lo que hice; es que si no hubiese sido tan tonto, todo habría sido diferente. No sé qué hacer. Espero su orientación. Muchas gracias”.