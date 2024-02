$!Inquietud espiritual del día: ¿Cómo enfrentamos los duros momentos?

No hay necesidad de asumir el papel del ‘quejumbroso’ o el de la víctima por la supuesta ‘mala suerte’ que tenemos; la clave es entender que no podemos controlar a juro o planificar cada aspecto de nuestra vida, so pena de vivir amargados.

Algunos factores externos nos dificultan estar serenos: las tensiones, los nervios y las preocupaciones. Pese a todo eso, debemos asumir una actitud esperanzadora y resiliente.

Testimonio: “Todos los días me levanto afanado y me lleno de angustia porque, por alguna razón, siento que las cosas no me saldrán bien. La verdad es que las preocupaciones se desbordan en mi mente y, en cierta medida, están acabando con mi paz interior y mi serenidad. Soy un hombre de Dios y tengo fe. Lo he venido leyendo y me gustaría que me diera uno de sus sabios consejos”.