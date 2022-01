Sentirnos bien nos ayuda a mejorar nuestra autoestima y sobre todo nos da la fortaleza necesaria para enfrentar los inconvenientes que se nos presenten en nuestro diario acontecer.

Testimonio: “Me critican porque supuestamente ‘me ahogo en un vaso de agua’ y hasta me tildan de ‘dramático’, pero la verdad es que me siento mal. Vivo triste ya que por culpa de una persona egoísta perdí algo valioso. Eso ocurrió hace dos años y no logro superarlo. El recuerdo de ello siempre vuelve a mí y hace que me baje de ánimo. ¿Qué consejo me puede dar? Gracias”.

Aunque usted no me da mayores detalles de lo que le ocurrió, sí interpreto que vive ‘aferrado’ a ese episodio. ¿Por qué insiste en recordar eso tan feo? Ese ayer sigue en su cabeza y no puede permitir esa percepción gris en su vida. ¿Acaso no se ha dado cuenta de que usted está eligiendo sufrir? ¿No le parece?

Seguir pensando en eso que sucedió hace dos años no es precisamente la mejor opción para seguir con su entorno.

En estos casos es mejor aprender la lección, pasar la página y continuar tranquilo con su cotidianidad.

Aprenda a soltar el dolor y para ello es preciso perdonar. Por extraño que parezca, este paso es fundamental ya que si no lo hace cargará con un peso innecesario. El perdón no implica que todo lo que le hizo esa persona estuviera ‘bien’, sin embargo sanar esa herida es algo que necesita hacer para seguir adelante y no vivir preso del rencor.

Otra buena manera de olvidar a alguien que le ha hecho daño es formando nuevas experiencias, todas ellas alejadas de ese recuerdo que le hirió sus sentimientos. Le reitero que debe seguir haciendo una vida normal, sin estancarse en lo que le ocurrió, olvidando el pasado y viviendo el presente.

Pídale a Dios fortaleza y bendiciones para que pueda mirar hacia el horizonte con una mejor perspectiva.