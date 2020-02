¿Cómo nos vemos a nosotros mismos?

Las inquietudes asaltan a nuestro estado de ánimo. Pero con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian hoy? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso que nos envía hoy uno de nuestros lectores:

Testimonio: “Me han pasado cosas adversas en los últimos meses que me tienen bajo de nota. Varias experiencias de las que he vivido me han ocurrido por mi ‘torpeza’ al actuar y otras son por el proceder de personas envidiosas que me hacen daño. No sé qué hacer con ese tipo de gente tóxica. Por otro lado, aunque soy joven, siento que se me escapan de la vida cosas y personas que siempre estuvieron a mi lado. A veces me veo caminando solo y aburrido. ¿Cómo hago para lograr crecer anímicamente, pese a estas situaciones? Me gustaría que me ofreciera uno de sus consejos. Muchas gracias por su atención y lo felicito por su columna”.

Respuesta: Conviértase en esa persona que sabe disfrutar de la vida, porque ha aprendido a aceptarla tal y como ella viene en cada momento y en cada circunstancia.

Me escribe que algunas de las cosas que le han pasado han sido por ‘errores suyos’, pues es bueno que se permita enmendarlos y comenzar de nuevo.

Las otras cosas, a las que según usted le han ocurrido por gente envidiosa, resuélvalas sin botarles energía a los tóxicos. A lo largo de su vida, quiéralo o no, tendrá que lidiar con gente así. Lo mejor que puede hacer es pagarle a esa gente con su indiferencia y, en la medida de lo posible, evitarla.

Para que pueda crecer es importante que aprenda a dejar de juzgarse o de juzgar a los demás; dedíquese a descubrir las maravillosas alternativas que la vida le ofrece para evolucionar y madurar. Es muy joven y le falta mucho por vivir.

También me cuenta que está apegado a cosas y personas que, por lo que veo, no quiere soltar. Pues le cuento que es importante que deje de aferrarse a situaciones que le corresponde dejar partir, comprendiendo que nuevos afectos vendrán. Insisto, aún le quedan muchas aventuras por vivir.

¿Cómo crecer a pesar del bajón anímico por el que pasa?

Escúchese a usted mismo y reaccione. Los bajones usualmente son señales de insatisfacciones. Reflexione al respecto. No se trata de encerrarse en su frustración, sino de entender qué le genera aburrimiento y aplicar correctivos.

Si se concentra en usted mismo y medita de manera cuidadosa las cosas antes de actuar, superará este momento.

Eleve una plegaria al cielo y pídale a Dios sabiduría para actuar. ¡Le envío bendiciones!