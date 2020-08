Cómo ‘sacarle el quite’ a alguien envidioso

Testimonio: “Me siento bastante viejo, pues ya bordeo los 79 años de edad. Me encuentro con la senectud, los achaques y las nostalgias severas. Todo me duele, me comporto con desgano y me doy cuenta de que los que eran mis amigos se están muriendo. Esa angustia se acelera con el paso de los días. Me casé, tuve tres hijos y todos ellos viven con sus esposas. Mi mujer murió hace años y nunca pensé en formar otro hogar. Hoy me siento solo. Lo he leído y me gustan sus escritos. Espero uno de sus consejos”.

Respuesta: Aprovecho su carta para responderle y de paso para hacer una sana reflexión sobre este tema de la vejez.

Todos vemos a los que llamamos ancianos y creemos, de manera errada, que son los demás los que se hacen mayores; es más, por nuestra mente no pasa la idea de llegar a tener arrugas.

Pero todos, en algún momento de nuestra existencia, comprobamos en carne propia que también vamos rumbo hacia la ancianidad o incluso que ya podemos estar en esa importante fase.

Lo primero que debo decir es que negar que ya hemos pasado varios calendarios sería equivocado; pero tampoco hay que vivir amargado por esa situación.