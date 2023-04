Consejo del día: ¡No perdamos la fe, más allá de la cruz que carguemos!

Cuando hablo de fe, no me refiero a volvernos fanáticos de alguna religión o vivir con el credo en la boca, asistiendo a uno y otro culto. Nuestras vidas espirituales no pueden ser tratadas como libretos o retahílas en pro de un milagro.

Cuando pasemos por circunstancias difíciles, seamos resilientes y tengamos fe en el Creador.

Testimonio: “Estoy en un punto de mi vida en el que debo tomar una trascendental decisión y no sé qué hacer. Las circunstancias de mi entorno hacen que esté frente a varias posibilidades, las cuales me tienen pensando: una es irme de donde estoy, otra es quedarme y hay una tercera que consiste en dejar que todo fluya hasta donde el mundo me quiere llevar. ¿Qué consejo me puede dar? Le agradezco que atienda mi inquietud”.

Respuesta: Como no puedo decidir cuál de las tres opciones debe tomar, pues usted no me da mayores detalles, me veo en la necesidad de recordarle que la vida está llena de posibilidades que pueden ser vistas como ‘simples desvíos’, como ‘atajos’, como ‘cruces’ o como ‘casualidades’.

Claro está que también hay ‘Diosidiencias’. ¿Qué significa ese término? Que el Creador le puede trazar un trayecto para ayudarle a enderezar su vida o para llevarlo a cumplir determinada misión.

En su caso, como nos pasa a todos, debe hacer acopio de un espíritu reflexivo para sacar sus propias conclusiones.

El camino a seguir, cualquiera sea la situación por la que esté atravesando, consiste en analizar los ‘pro’ y los ‘contra’ de cada opción; luego de ello, debe escoger bien.

Sea sincero con usted mismo, entre otras cosas, porque tiene la tarea de descubrir, desde sus aspiraciones, cuál es la ruta más conveniente.

Insisto en que resuelva estas preguntas: ¿Qué gana o qué pierde con cada opción que está a su alcance?

Por lo que veo, ya se dio cuenta de que no puede detenerse y que debe tomar el timón para sentirse pleno y feliz y, en ese sentido, creo que ya ha dado un gran paso. ¡Le envío un fuerte abrazo!