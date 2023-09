Consejo espiritual: ¡Busque la claridad y salga del atolladero!

* He logrado resultados que me han dado gran confianza; pero también sé que no todo está consolidado o terminado. Soy prudente y estoy en alerta para seguir hacia el frente, porque entiendo que cada meta alcanzada es el inicio de un nuevo reto.

* Recordemos que el amor es la mejor solución y él sólo se logra cuando somos capaces de expresar nuestro afecto de manera abundante y sincera. Amar lo incluye todo, es un sentimiento enorme que nos permite vivir, ser feliz y trascender en cada cosa que hagamos.

* Las cosas necesitan de más reflexión y tiempo, para mirarlas con mayor objetividad. Lo digo porque no sería raro que todas esas cosas que hoy parecen ser tentadoras, a la larga podrían ser espejismos y falsas ilusiones. Déjese llevar por la intuición, pues ella será su brújula.

EL CASO DE HOY

Testimonio: “Quienes me conocen dicen que me he vuelto bastante quejumbroso y me critican porque, según ellos, mis querellas no tienen sentido. No sé si mis amigos tengan razón, pero es que estoy aburrido de tantas cosas negativas que me suceden. ¿Por qué tengo que pasar por situaciones difíciles? ¿Por qué no tengo un minuto de respiro? Le cuento que hasta me estoy enfermando. Deme su punto de vista, por favor”.