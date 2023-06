Consejo espiritual: ¡Dedíquele un buen tiempo a la oración!

Si ha estado durante mucho tiempo esforzándose y no ha visto resultados, es apenas normal que esté desanimado. Entiendo ese sentimiento de desesperanza que experimenta, entre otras cosas, porque también he pasado por esas. En su caso, ¿qué puede estar sucediendo? Debe revisar cuáles otras razones están contribuyendo a ese desaliento anímico. Tal vez sea el ajetreo diario o la falta de fe; y es probable que las ráfagas de inseguridad lo estén atacando. ¡Tenga cuidado! Ese desencanto, sumado al bajón espiritual que lo embadurna, podría hacerlo desistir de sus sueños. Jamás deje de orar. Yo sé que, a veces, por más que eleva oraciones al cielo usted siente que las respuestas que tanto anhelan no se le dan. No obstante, debe saber que Dios no siempre responde de la manera que desearía o en el momento que usted preferiría. Deje tanta pensadera, es hora de pasar a la acción Pese a ello, no pase por su mente la idea de renunciar a la oración ni mucho menos dude del Señor; el camino no está en abandonar su fe. Si usted pasa por un momento difícil y siente desfallecer, es en este momento cuando más debe aferrarse al Creador. Además, tiene que hacer acopio de entereza y perseverar. Deje a un lado sus temores y póngales el pecho a los problemas; si se lo propone, saldrá victorioso de todas las batallas que emprenda con honestidad y con valentía. Concéntrese y no pierda de vista la meta. No debe bajar la guardia ni relajarse, sino mantenerse alerta y dinámico, para que pueda aprovechar al máximo las buenas oportunidades que se le presentarán. De igual forma, debe estar atento porque es posible que surjan algunas situaciones inesperadas y tiene la misión de estar preparado para superarlas.

Lo que agrada al Señor es su perseverancia, su resiliencia, su disciplina y su adhesión a la vida diaria en medio de su fe. Y le reitero que debe regalarle cada día algunos minutos a la oración. EL CASO DE HOY

¿Qué es lo que aflige su estado de ánimo en la actualidad? La idea no es sólo que se desahogue, sino que pueda aprender con nosotros unas sanas estrategias para recomponer su espíritu y, de paso, para alentar a no decaer a otras personas que estén pasando por su misma situación. El objetivo es claro: que pueda mitigar los efectos de esas solitarias angustias por las que pasa. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Me da rabia y me frustra mucho el hecho de no ser capaz de asumir el control de mi mundo. Lo peor es que, a estas alturas, a mis 32 años, aún no sé qué es lo que quiero lograr con mi existencia. Siempre comienzo cosas, pero se me desvanecen y al final nada resulta. Suelo quedarme callado y hacerme como el que ‘nada pasa’, pero no logro la calma que requiero. Desde su perspectiva, qué debería hacer. Gracias”.

Respuesta: Lo invito a que crea más en usted mismo, en sus propias capacidades y en la posibilidad que tiene de tomar el ‘timón’ de su vida. En ese orden de ideas, es preciso que defina bien sus sueños y que fije plazos razonables para cumplirlos. Se lo digo porque cada vez que deja sueltos sus planes y propósitos y no trabaja de una manera decidida por ellos, incrementa los fundamentos de sus propias frustraciones. Lo insto a que dedique un poco de su tiempo a examinar ¿qué es lo que su corazón está sintiendo? y ¿qué es lo que realmente quiere hacer? Una vez tenga las respuestas a esos interrogantes, mire todo de una manera asertiva y esperanzadora.

Evite exasperarse cada vez que le surja alguna dificultad. Tampoco caiga en ‘largos silencios’ con las cosas que le afectan. ¡Desahóguese y, al mismo tiempo, controle sus reacciones ante los hechos! Con una sana actitud podrá cambiar su entorno y evolucionar. Le reitero que no debe renegar tanto de lo que le pasa; en cierta medida, todo lo que le ocurre hace parte del aprendizaje de la vida misma.

Acepte la realidad de su situación, sin que por ello tenga que resignarse a sufrir. Tampoco se vea obligado a decirse mentiras a usted mismo o a hacerse como el de la ‘vista gorda’. No les eche a otros responsabilidades que sólo a usted le conciernen. Si enfrenta los problemas inteligentemente, detectará en dónde estuvieron las fallas para poder corregirlas, descubriendo también en dónde están las fortalezas y los aciertos, para poder aprovecharse de ellos y tomar el control de las situaciones. En este proceso de salir adelante, nunca se olvide de Dios. Con fe, pídale que le aclare el camino y verá que Él le disipará las angustias por las que pasa. ¡Hágame caso! REFLEXIONES CORTAS

Sin saberlo, puede estar viviendo los mejores años de su vida. ¡Agradezca y disfrute cada momento!

La gente no dice nada para no tener conflictos y ‘vive en conflictos’ por no expresar lo que siente.

Tenga sueños grandes pero, al mismo tiempo, desarrolle la disciplina de hacerlos realidad.

Algunos sienten envidia por su ímpetu. Por eso, muchos tratan de cortarle la escalera de su energía.

Admita que usted, con su actitud, es el responsable de lo que le pasa: de su alegría o de su tristeza.