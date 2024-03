$!Consejo espiritual: ¡Dejemos de dar tantas vueltas, mejor avancemos!

Solemos darle vueltas a todo, analizamos ‘aquí y allá’, pensamos en las posibles dificultades que nos puedan surgir, nos angustiamos más de la cuenta y, en últimas, nos quedamos atrapados en un cúmulo de inseguridades y de preocupaciones que no nos dejan estar en paz, ni mucho menos nos permiten avanzar. Cuando todo es igual y nos quedamos siempre en las mismas elucubraciones, nos enredamos y quedamos atornillados. Ese ‘parloteo’ mental está las 24 horas del día en nuestra cabeza sin saber que esas falsas preocupaciones ni son útiles ni nos ayudan. Al final quedamos embotados y bloqueados. Lo peor es que esos círculos viciosos y constantes nos absorben toda la energía y nos impiden ver bien el panorama. Y ese es un tema más común de lo que podría pensarse. En nuestra cotidianidad siempre nos vemos envueltos en una ‘vorágine’ de pensamientos y emociones que nos impiden ver el entorno tal y como él es. Tenga la suficiente claridad para enfrentar las circunstancias difíciles No nos podemos perder en el laberinto de nuestras suposiciones, ni tampoco debemos darle importancia a tantas bobadas en las que vivimos atrapados. En lugar de eso, elevemos nuestra mirada hacia el horizonte; es decir, hacia la luz que guía nuestro camino.

Ojo: no se trata de negar nuestros pensamientos, sino de no seguir dándoles vueltas a cosas que no nos van a llevar a ninguna parte.

Confiemos en nuestra sabiduría interna y en la fuerza de nuestro espíritu para superar cualquier obstáculo que se interponga en el trayecto. Recordemos que cada paso que demos hacia adelante es una oportunidad para crecer y para aprender. Seamos consciente de que nuestras ideas son eso: ideas y pensamientos, no necesariamente son realidades ni mucho menos todos esos fantasmas que nos aparecen son reales. Ser consciente de ello nos ayuda a tomar cierta distancia de esa absurda idea de que “todo nos saldrá mal”.

Menciono este tema porque, a través de nuestra vida se van registrando cambios que nos aportan avances y no los aprovechamos por tanta ‘pensadera’ por lo que nos podría pasar. Es cierto que, al principio, ellos producen cierta desazón, pero al final son positivos. Nos cuesta vencernos a nosotros mismos y aceptar que esas circunstancias están ahí, para que aprendamos una lección necesaria en nuestra vida.

Ahora bien, podemos plantear muchas inquietudes sobre posibles cambios, pero las respuestas correctas llegan de parte de Dios. En síntesis, las cosas que vayamos a realizar pongámoslas en las manos de Él y todo fluirá en el tiempo que corresponda. Y mientras llega el momento, aprendamos a disfrutar cada día de nuestra vida.

EL CASO DE HOY Testimonio: “Tengo la oportunidad de cambiar algo de mi vida que podría mejorar mi situación. Y aunque se trata de una gran posibilidad, me da mucho miedo equivocarme; sobre todo porque me siento bien como estoy. Desde su perspectiva espiritual, qué consejo podría darme. Gracias”.

Respuesta: El miedo es una emoción natural y, en su caso, es normal que lo sienta, pues se enfrenta a algo que le implica un cambio trascendental. Usted tiene claro que uno de los principales motivos por los que siente temor a ese cambio es el ‘pánico’ que siente a equivocarse. Y es que dentro de su zona de confort controla y domina cualquier situación; pero si se sale de esa ‘comodidad’ y explora otro entorno se ve vulnerable. Sin embargo, es importante tener claro que ese temor no debe ser un obstáculo para crecer. Usted mismo sabe que hacer esa modificación en su vida podría mejorar su situación.

¿Qué consejo le puedo dar? Conéctese con usted mismo a través de la meditación, la oración o cualquier otra práctica espiritual que le ayude a encontrar calma y claridad en su interior. Piense cómo le ha ido en experiencias similares. Incluso los difíciles hechos del pasado han sido oportunidades de aprendizaje y de crecimiento que le han despejado el panorama. Confíe en su intuición y en su capacidad para superar los retos que se presenten en el camino. Dicen que el universo siempre está conspirando a su favor y que, al dar ese paso al frente, le estará abriendo la puerta a experiencias enriquecedoras. ¡Ponga todo en manos de Dios! BREVES REFLEXIONES