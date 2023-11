Consejo espiritual del día: ¡A pesar de los problemas, puede renacer!

Tal vez hoy las cosas no le estén saliendo como usted las hubiera deseado, pero no por ello debe vivir desconsolado.

Si se enfoca en encontrar soluciones en lugar de lamentarse por su ‘mala suerte’, se dará la oportunidad de reflorecer y abrirá la puerta a nuevas oportunidades.

La prudencia con la que maneje sus intervenciones será una gran aliada. Procure no intervenir en los asuntos ajenos, si no quiere tener problemas posteriores. Es mejor que se dedique a aprovechar su enorme dinámica para lograr sus propósitos de una forma honesta.

LA PREGUNTA DE HOY

Testimonio: “Les escucho decir a muchas personas que ‘no voy por el camino correcto’ y tal afirmación me confunde. Y aunque algo me susurra que debo seguir mirando hacia el frente, en ciertos momentos trastabillo, lo que me deja en el plano de la inseguridad. ¿Qué me aconseja?