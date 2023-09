Si no la tiene, no insista en ‘patalear’. Hacer eso, de manera precisa, es convertir la terquedad en una pésima herramienta de ataque y de defensa.

Por otro lado, es imposible satisfacer a todas las personas; o sea que siempre habrá alguien que no esté de acuerdo con lo que usted quiere hacer. No se tome personalmente las críticas negativas; mejor recuerde que cada persona tiene su propia perspectiva.

Siempre hay que rodearse de personas positivas. Mantenga cerca a ese familiar o a ese amigo que le apoya y le anima. ¡Busque a aquellos que le ayuden a crecer!

Déjese llevar por su intuición, por sus valores y principios; aprenda a colar los chismes, los comentarios malintencionados y, en general, elimine la información ‘basura’ que recibe del mundo.

Tenga confianza en usted mismo y pídale a Dios que lo proteja de tanto comentario negativo que circunda en su entorno. ¡Hágame caso!

EL CASO DE HOY

Testimonio: “He pasado por tantas situaciones difíciles y he cometido tantos errores en mi vida que se ha menoscabado la confianza que me tenía. ¡No sé por qué he sido tan torpe! No he podido volver a sentir la seguridad que me irradió cuando era joven. ¿Cómo puede sentirme mejor? Le agradezco un consejo”.