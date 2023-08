Aunque esté muy sensible a ese tipo de problemas, la sugerencia de hoy es que se arrope con una buena vibra y no exponga su estado de ánimo, su corazón y su alma a temores injustificados.

Un consejo adicional: déjese llevar por la intuición, que en usted es infalible. No deje que las preocupaciones se queden en su mente; resuélvalas con rapidez y con inteligencia para que ellas no le quiten la energía que requiere para cumplir con sus compromisos. Póngale atención a su sexto sentido, porque él le va a indicar en cuál momento es más oportuno actuar.

EL CASO DE HOY

Testimonio: “De un tiempo a la fecha han surgido muchos miedos en mi entorno. He tratado de alejarme lo más que pueda de esos temores, pero no lo logro. A veces ni duermo con tanta pensadera. Me gustaría que me diera alguna recomendación. Muchas gracias”.