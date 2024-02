Consejo espiritual: Permita que Jesús siempre sea su guía

No se afane, todo se da en el tiempo de Él. A veces esa guía puede parecer sutil, pero confíe en que Dios está trabajando en su vida de maneras que no puede entender completamente.

Los recuerdos grises, esos que lo devuelven a situaciones pasadas y que no logra superar por la tristeza que le generaron, siempre son tormentosos. No permita que ese ayer, que ya es historia, se queden revoloteando en su mente, al punto de no permitirle visualizar un nuevo horizonte.

Testimonio: “Paso por una gran decepción y no sé cómo reponerme. Estoy desmotivado; es como si el mundo entero se me derrumbara. Eso en lo que alguna vez creí, no era cierto. Desde que eso me sucedió, vivo afanado pensando en qué pude haber fallado y por qué me tocó a mí vivir esto. ¿Qué podría aconsejarme? Le agradezco la atención que le preste a mi caso”.

Respuesta: Esa decepción le ayudará a aprender y a crecer, así en estos momentos no lo entienda. Lo que debe hacer, por ahora, es darse un tiempo para asumir eso que vive.

¿Sabe algo? Todo el mundo ha pasado por una decepción en algún momento y, por supuesto, al igual que usted, a todos nos parece que “el mundo entero se nos derrumba”.

Es relativamente ‘normal’ lo que siente, ya que eso a lo que le apostaba, al final lo ‘bajó de nota’. Sin duda alguna, toda decepción surge por una creencia que nosotros hemos formado previamente sobre algo o alguien que luego, por una razón u otra, no cumple nuestras expectativas.